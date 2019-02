Castigo a corrupción que se encuentre en el IMSS

Sin distinción alguna se deben investigar los actos de corrupción al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), manifestó el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, José Luis Flores Pacheco, “nadie por encima de la ley, que se investigue y si es un funcionario público hay que recurrir a los procedimientos administrativos o legales necesarios”, enfatizó.

Al ser cuestionado en torno a un presunto caso de corrupción en el que habría incurrido Víctor Ulises Rubio Dámaso, identificado como jefe del Departamento de Auditoría a Patrones, quien según se reveló en un video que estuvo circulando en redes sociales, promete que a cambio de un “moche” de 35 mil pesos, borrar de la lista de deudores a un empresario paliceño.

En ese sentido, el legislador local afirmó que no puede permitirse actos de corrupción, “es un mandato constitucional, aparte nuestro presidente lo ha dicho y si hay alguien que está cometiendo estos actos que se investigue a fondo”, acotó.

Agregó que de comprobarse que ese servidor público cometió un acto de corrupción debe ser sancionado e hizo un llamado al delegado del IMSS, no dejar pasar este tipo de señalamientos.

“Debe ser investigado y si lo está haciendo en presidente Andrés Manuel López Obrador todo se tiene que investigar y que se deje claro: a partir de ahora no se puede cometer ningún acto ilegal. Si estaban acostumbrados a hacerlo y lo veían normal, ahora no”, puntualizó.

Para concluir, Flores Pacheco recalcó hay que poner un alto a este tipo de cuestiones que en mucho dañan no solo a las instituciones sino al país.

