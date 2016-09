Castigo para UBER; que primero cumpla requisitos: Germán Ayala

now playing

Si la empresa UBER no ha solicitado el permiso y por ende no lo ha obtenido para prestar el servicio de taxi, pero no le importa y lo hace, está violando la ley y por ende, debe ser castigada, manifestó Germán Fernando Ayala Gutiérrez, representante legal de la Unión de Camioneros y Agricultores de Chiná.

-En primer lugar, no está cumpliendo con las garantías que existen en la Ley de Transporte y esta empresa o plataforma no está respetando la normatividad y reglamentación que exige esta Ley estatal, en nuestro caso como empresario de transporte de servicio público en la modalidad de transporte urbano, el Instituto Estatal de Transporte (IET), del estado de Campeche, nos exige camiones nuevos o modelos recientes, las pólizas de seguro tanto de la unidad como de pasajeros vigentes, y la certificación al día de nuestros operadores y de estas obligaciones esta plataforma de UBER no cuentan con ninguna.

Indicó que UBER no tiene el control de sus vehículos ni de su personal, y tampoco cuenta con un domicilio fiscal en el cual la ciudadanía campechana pueda interponer una queja por el mal servicio o alto cobro por parte del operador.

Esta falta de oficinas, dijo Ayala Gutiérrez es porque UBER trabaja por medio de un sistema cibernético y no se hace responsable de un seguro de viajero, así que toda persona que haga uso de UBER, no va asegurada en caso de un accidente.

-Lo queen esta empresa camionera y todas las demás, como también en la modalidad de taxi que se presta en todo el estado, contamos con la póliza correspondiente del seguro de viajero.

Señalo como empresario transportista reconoce que hay algunas deficiencias en el servicio “y para eso estamos trabajando todos tanto las autoridades del Instituto Estatal de Transporte (IET), como todos los concesionarios del transporte de esta ciudad de San Francisco de Campeche”.

-Nuestra prioridad es el usuario, esa ciudadanía que todos los días hace uso de nuestros camiones, en mi caso todos los días hablo con cada uno de nuestros operadores a quienes les dijo que hay que darle un buen servicio al público al cual nos debemos y a los cuales hay que tratarlos con educación y respeto, en este caso principalmente a nuestros abuelitos, esas personas adultas mayores quienes merecen un trato especial y digno como de igual manera son las personas que cuentan con alguna discapacidad; esa es nuestra prioridad, la seguridad y buen trato al usuario.