Celebran Día Mundial de la Vida Silvestre

Al celebrarse este 3 de marzo el Día Mundial de la Vida Silvestre, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz de Campeche realizó la Feria Ambiental por la Paz en el Parque Campeche, con la finalidad de crear conciencias en las niñas, niños, jóvenes y adultos sobre el cuidado que debemos tener con la Madre Tierra, y recordar la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales han ocasionado consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social, señaló Pedro Interian Ríos, coordinador del evento.

Desde muy temprana hora se realizó una caminata por el malecón de la ciudad, donde se presentaron diferentes especies, hechos con material reciclable, que están en peligro de extinción, así también, se mostraron fotografías de las zonas donde se realiza la tala inmoderada de árboles como en la Biosfera de Calakmul.

Interian Ríos resaltó que el cambio climático está afectando severamente al planeta, llueven donde no llovía, y donde lo hacía ya no llueve, a esto se suma el incremento de calor por el debilitamiento de la capa de ozono. Así mismo, la caza furtiva y el tráfico de especies de animales representa una amenaza latente, las nuevas generaciones no conocerán muchas especies porque las nosotros mismos las estamos acabando.

Por su parte, Víctor Arturo Pinelo Herrera, director general de la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Campeche, comentó que siempre están trabajando, apoyando y fomentando el cuidado y conservación del medio ambiente natural.

“Este 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, es un día muy importante en el cual se realizan muchos eventos por parte de la sociedad en todo el mundo, y Campeche no es la excepción, todos unidos, dependencias y sociedad trabajando por una sola causa, el mantener nuestro medio ambiente sin contaminación, cuidar y proteger las diferentes especies de animales silvestres y acuáticas, finalizó.