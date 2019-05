Priistas, satisfechos con decisión

Se hizo valer el clamor de la mayoría de priistas que pedían fuera la militancia quienes decidan el destino del PRI para los próximos años

Satisfizo a priistas que se elección para renovar la dirigencia nacional sea por consulta a la base respetando acuerdos previos, manifestó el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, tras destacar que será el partido quien organice este proceso interno.

Lo anterior, al ser cuestionado en torno a la reciente Asamblea del Consejo Político Nacional al que asistió junto con otros priistas campechanos, entre ellos el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, celebró que se dé un voto de confianza a todo el Comité Ejecutivo Nacional y a todos los priistas para que el proceso que se pretende realizar sea un proceso a cargo de la Comisión de Procesos Internos, pero que sea celebrada por los propios priistas, “ese es el punto relevante”, subrayó.

Asimismo, señaló que es muy importante la suma de voluntades de quienes forman parte del Consejo Político Nacional y que todos los militantes puedan abonar a que sea una contienda bien llevada.

Y principalmente, que les brinde confianza y pueda rescatar nuevamente a todos los priistas que por alguna razón se han alejado del Partido.

-Entonces, hasta ese punto lo vemos bien, estamos pues satisfechos con lo que aconteció el día de ayer – acotó.

Puntualizó que se hizo valer el clamor de la mayoría de priistas que pedían fuera la militancia quienes decidan el destino del PRI para los próximos años.

“Prácticamente, de los ponentes puedo decirte que hubieron muy pocos, prácticamente dos o tres, que no tenían muy claro el tema, pero en términos generales la exposición del punto de vista sobre este asunto de los que pasaron, de los que estuvieron ahí participando, muy atinados y muy efectivos de cómo se ve y cómo se pretende hacer con el priismo nacional”, recalcó.

Otro punto primordial, dijo, es que el PRI cuente con un padrón real, para hacer conciencia.

“En todos los partidos se ha dado esta situación, es cierto que existe este tipo de problemas, es cierto también que el propio INE ha manejado de los padrones adulterados, padrones de militantes que están en otros partidos y se hace de relleno, es cierto, pero aquí lo que se trata es hacer conciencia, la reafiliación, la afiliación de los priistas para efecto de que se analice si son un millón, dos millones, pero que sean de militantes, pero que sean realmente priistas, que estén dando su voto en favor de la persona que quieren que dirija los tiempos del Partido en los próximos años por venir”, explicó.

Finalmente, comentó que entre los aspirantes hay mucha calidad, pero, lo fundamental es que exista transparencia en el proceso de elección, para el cual aún no hay fecha sino hasta que salga la convocatoria, “el PRI no está para en un momento dado estar haciendo acciones que no le ayuden y no le favorezcan, hay que sumarse, hay que trabajar bien, y esperamos que así sea por el bien del propio Partido”, enfatizó.