Cervecera incumple contrato de arrendamiento; se quejan

El dueño del negocio Ultramarinos San Pedro, Carlos Reyes Verdejo, protestó en las puertas de la empresa cervecera “Corona”, ubicada en la avenida López Portillo de esta ciudad capital, debido al incumplimiento de contrato.

Precisó que dicha empresa tiene una deuda de 10 meses de arrendamiento de su negocio y que varias ocasiones se ha presentado ante la gerencia y ha solicitado que le entreguen la copia de contrato de arrendamiento, por lo cual lo han dejado en estado de indefensión y está en juego su patrimonio, por la deuda que esta empresa ha dejado.

“Hace 10 meses que no me pagan, yo les renté mi negocio Ultramarinos San Pedro, ese negocio debe pagar al Gobierno del Estado alrededor de 17 mil 500 pesos de impuestos por el arrendamiento y no lo han pagado, no pagaron el año pasado y lo que va de este no han pagado”, aseguró.

“No me han querido pagar, me han dado largas, lo que importa es la renta y el pago de los impuestos estatales son 40 mil pesos que me deben, quizás para ellos no es nada, pero para mí sí, entonces ellos me deben pagar los 5 de cada mes”.

Señaló que ya hay denuncia ante la Casa de Justicia, donde espera que el juez de la sentencia para que desocupen, donde recalcó que no es el único afectado sino 10 propietarios más.