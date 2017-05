CFE resiente pérdidas por robo de energía

El trabajo que viene realizando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la búsqueda de recuperar la cartera vencida y no permitir que se continúe con el robo de la energía eléctrica en las colonias populares, ha provocado el descontento y algunas manifestaciones, pese a que esto genera pérdidas por más de los 130 mil pesos mensuales.

Sin tener un número exacto de las viviendas que se cuelgan de postes y líneas de media tensión en las calles de la colonia Bivalvo, las perdidas por el robo de energía superan los 130 mil pesos mensuales y en la actualidad se tiene un adeudo por 340 mil pesos, mismo que tiene que ser liquidado de manera organizada por los vecinos para que las cuadrillas de CFE pongan el servicio regular en las viviendas.

Han pasado varios meses que inicio la obra de electrificación en la colonia Bivalvo, obra que ejecutó el Ayuntamiento de Carmen, pero algunos vecinos a la fecha se han negado a pagar desde diciembre del 2016, indicó Abel Medina Mota, jefe de departamento de medición de la zona Carmen de la CFE.

Tan sólo en la colonia Bivalvo, se pierde mensualmente 130 mil pesos por consumo ilegal de energía eléctrica, por lo que se realiza el operativo de regularización, pues se energizara la nueva línea que pago el Ayuntamiento del municipio de Carmen para que cada casa tenga su propio medidor y las familias paguen por su consumo real.

El problema con los centros de medición, es que las personas se quejaban que el vecino tenía una tienda con varios refrigeradores y televisores y pagaban lo mismo que las personas que sólo tenían un ventilador en sus casas, ahora con la regularización, cada predio tendrá su mufa y medidor y con ello se evitaran conflictos.

Medina Mota fue tajante al indicar que las casas que no tengan sus pagos al corriente o que no estén en proceso de regularizarse, no serán reconectadas, lo que obligara a los dueños a tomar acuerdos de pago con la CFE de Carmen y saldar sus deudas, además de con ello, se regularizarán al 100 por ciento la toma eléctrica.

Agregó que todas los usuarios deberán de regularizarse y los que tengan deudas, tendrán que ponerse al día, para continuar recibiendo el servicio de energía eléctrica en sus hogares, ya que no se tolerará que continúen colgados a los postes.