Chapines asentados en México son ignorados por su gobierno

El presidente Jimmy Morales no brinda ningún apoyo a sus connacionales originarios de Laguna Larga y que desde hace 6 meses llegaron a la franja fronteriza en el municipio de Candelaria

A más de 6 meses de la llegada de 417 habitantes de Laguna Larga, Guatemala a territorio mexicano, el gobierno chapín ha hecho caso omiso a las recomendaciones y dictámenes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ha estado pendiente de la situación de los connacionales, el delegado del Instituto Nacional de Migración, Eduardo Berrón Ferrer, aseguró que las indicaciones al gobierno estatal y la representación federal de Migración es de continuar con las labores humanitarias, aunque no hay una petición de refugio o asilo hasta el momento.

La última visita que realizaron los representantes del gobierno guatemalteco a la zona más remota del terreno neutro entre ambos países, fue para afirmarles que ya se tenían dos predios en justa medida para subsanar el espacio que conformaba a la comunidad que vio nacer a decenas de niños y que fue conformada por los padres de estos, quienes desde 1990 se establecieron a conocimiento del gobierno nacional, el poder ejecutivo y judicial, así como las instancias agraristas de dicho país.

La negativa de los pobladores guatemaltecos y de su líder Constantino “Tino” Vázquez, ha sido en reiteradas ocasiones una burla por parte de los representantes del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, mismo que no ha sido capaz de brindarles el apoyo correcto a sus representados y mucho menos de visitarlos, ver que todo estén bien, pero sobre todo, de ser consciente y reconocer que estos no aplicaron ninguna expropiación irregular y que tienen o están en todo su derecho de no ceder ante tal acoso judicial.

Hace 6 meses que estos llegaron cargando lo que pudieron, agarrando los vehículos que en justa medida tenían disponibles para que llevaran cobertores, comida, bolsas para crear casas de campaña y algunas herramientas para poder establecer un perímetro que, al principio, debía ser un secreto para no llamar la atención de las autoridades mexicanas y pudieran permanecer el tiempo que fuera necesario sin estorbar a la estructura social del país y el Estado.

Sin embargo, no se debe dejar pasar el trabajo que el Instituto Nacional de Migración, el Ayuntamiento de Candelaria, así como voluntariado de la Organización de las Naciones Unidas, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras, han estado realizando para mantener en un ambiente seguro a las personas que aún se encuentran recluidas en la zona montañosa y selvática entre Guatemala y México.

SERVIC IOS DE SALUD

El 1 de junio llegaron a la línea fronteriza 417 personas, entre niños, adultos y ancianos, para el mes de agosto había un aproximado de 480 y luego volvió a bajar a 425, para que actualmente se mantenga en 417, mismas a las que se brinda servicios médicos por parte de la Secretaría de Salud, apoyo humanitario que incluye alimentación, utensilios de higiene, agua de diversos usos entre otras necesidades que se han tenido.

El delegado del INM, reconoció que ha sido inhumano el trato que el gobierno guatemalteco ha dado a sus connacionales, sobre todo por las condiciones de enfermedad que llegaron a presentar en su momento, también ovacionó el temple y la seguridad con la que los supervivientes han manejado la situación y han estado buscando de manera legal de recuperar lo que trabajaron por más de 20 años, pero que dadas las circunstancia aunque algunas organizaciones consideren mal lo que se hace por México, se debe seguir un protocolo.

NO HAN SOLICITADO ASILO

De esta manera, se desprende que dentro de ese protocolo está el recepcionar alguna petición de asilo o refugio, pero hasta el momento no se ha dado dicha petición, pues los pobladores guatemaltecos no quieren perturbar la estructura social de Campeche, aunque haya la posibilidad de acomodarlos en algún espacio cercano dentro del mismo municipio, pero siempre y cuando haya, hasta el momento no se ha ofrecido esta oportunidad ni la han buscado los desalojados.

Navidad y Año nuevo peor que antes.

Mientras casi un millón de campechanos este 24 de diciembre y 31 estarán conviviendo con su familia en lugares cálidos, disfrutando de una cena excepcional, estos estarán bajo la luz de la luna, a la intemperie.

Su cena probablemente sea un plato de frijoles con arroz o gallinas que les quedan unas cuantas, acompañadas no de cerveza, sidrales o botellas del mejor licor, pero si de una bebida que les recordará que no todo está perdido y que cuando menos estarán en un momento íntimo con sus familiares, muy cerca, como en muchos lugares no estarán por envidias o por algún problema que se haya tenido durante el año.