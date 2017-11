Cierre del zoológico afectaría impulso al turismo: O. Rosas

El senador asegura que es lamentable que la administración municipal, no le haya dado la importancia a este parque de recreación familiar

El senador de la República, Oscar Rosas González, lamentó que se pretenda cerrar el Zoológico Municipal, cuando se pretende impulsar el turismo en la isla, “lo ideal es mejorar la infraestructura del centro recreativo, porque se habla que se busca impulsar el turismo, y con el cierre de este espacio, disminuiría el número de visitantes.

Dijo que es asombroso que la actual administración municipal pretenda su cierre, cuando el zoológico es un lugar diseñado para el esparcimiento de la familia, para la convivencia de los niños y las niñas de la ciudad, donde se promueven valores familiares, aunado a las actividades recreativas que se desarrollan.

“Es terrible que no se le haya prestado la atención debida al lugar, así como los decesos que se han dado de los animales, como el caso de la jirafa, y otras especies que han tenido el mismo destino”, aseveró el legislador.

De igual forma expresó que es inconcebible que el Gobierno Municipal no le haya dado importancia a los recursos que se destinaron al zoológico para hacerlo más atractivo, pero es peor que no se le haya prestado la atención necesaria, así como el acto de no estar pendiente de la alimentación y de las condiciones que pueden tener los animales, pues sí es muy penoso, resaltó.

Cualquier autoridad de cualquier partido político que tenga la intención de desaparecer el zoológico municipal, es criticable, porque debe ser lo contrario, se deben plantear estrategias para reorganizarlo y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, principalmente a los foráneos que vienen a dejar una derrama económica, aseguró.

Agregó que será la propia gente quien califique la decisión de cada uno de los gobiernos para tomar su decisión en el tiempo correspondiente.

SE DEBEN GESTIONAR RECURSOS

Respecto a los recursos que se necesitan para mantener en óptimas condiciones al zoológico, afirmó que hay manera de gestionar el capital, pero todo depende de la capacidad de los gobiernos, para hacer las gestiones necesarias para que el acceso al lugar sea más económico, sobre todo que con ello se tendría un mayor número de visitantes.

“No se trata de cargarle un mayor costo a la gente, que de por sí la economía no está para incrementar el cobro de cuotas de acceso, ya que es un espacio de recreación, donde hay muchas familias de escasos recursos que la única manera de divertirse es acudir al zoológico, pero si le suben la tarifa limitaría la llegada de niños y niñas, además que sería una medida totalmente equivocada.

Referente, al boletín que emitió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dijo que si la autoridad federal está llevando a cabo este tipo de acciones, es porque el Ayuntamiento no tiene sustento jurídico para el control del zoológico o el manejo de los animales, pues es lamentable que no se hayan hecho las gestiones correspondientes para que el lugar tuviera un orden correcto y darle atención a los animales.