Por cierre de estancias, más de mil niños sin atención: Reyes

Tras destacar que un total de 22 estados de la República ya recurrieron al amparo que promovió inicialmente el senador Samuel García en contra del cierre de las estancias infantiles, Wendy Escalante Reyes, encargada de una de las 107 estancias de Campeche, recalcó que en Nuevo León se marcó un precedente para echar reversa esta nueva política pública, que deja sin esta atención a miles de niños en el país.

-Nos oponemos terminantemente a esta nueva política del Gobierno Federal. Y como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la ley nadie y eso es a lo que le estamos tirando, y tenemos confianza y fe en la ley, ahí no hay medias tintas, sino lo que dicte el Juez -subrayó.

Refirió que de alrededor de 3 mil 391 niños que eran atendidos en diciembre pasado, actualmente solo son dos mil 074 niños en total.

-Es decir se tiene una deserción de mil 317 niños en total, el cual corresponde a un 40 por ciento.

En cifras actualizadas, mencionó han cerrado sus puertas 12 estancias en Campeche y dos de las cuales no saben si están operando o ya no.

-Las estancias infantiles generaban 639 empleos hasta diciembre y actualmente solo 393 mujeres de ese total tienen empleo, esto quiere decir que se perdieron 246 empleos en el Estado, esto es el 40 por ciento.

Explicó que las pocas estancias infantiles que quedan abiertas no están contratando personal, por el contrario, han tenido que prescindir de gente valiosa, porque no hay para pagar sus salarios, mientras que los padres de familia tienen la complicación de tener qué buscar quién les cuida a sus hijos.

Expuso que en tanto llega el apoyo a los padres de familia de manera directa para que busquen quien les cuide a sus hijos, “están desembolsando el doble o el triple para que les brinden ese servicio. Por eso es el alto índice de deserción ante el nuevo pago de estas colegiaturas”, indicó.

Finalmente, señaló que no han buscado nuevamente a la delegada de programas federales, Katia Meave, pues en la última reunión que sostuvieron, “prácticamente nos dijo que le hiciéramos como pudiéramos porque ya no pertenecemos a esa dependencia, pues el convenio terminó el 31 de diciembre de 2018. Nos dijo que no éramos su problema”.