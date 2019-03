Ciudadanos, en riesgo por falta de semáforos: AOA

Lo único que demuestran con este incumplimiento es que no saben gobernar y que los ciudadanos no son prioridad, porque con la falta de semáforos en las avenidas se pone en riesgo la vida de peatones y automovilistas

Por capricho, y no aceptar que tiene que pagar adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reactivar el servicio de semáforos, el Ayuntamiento de Campeche pone en riesgo integridad física de automovilistas y peatones, señaló el diputado Alvar Ortiz Azar.

El representante legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lamentó la actitud de la autoridad municipal de intentar evadir su responsabilidad y culpar al Gobierno del Estado, a través de golpes mediáticos.

-El ayuntamiento es la autoridad responsable de cubrir el pago por el servicio de eléctrica, así lo señala la ley y no tiene porqué evadir sus obligaciones. Lo único que demuestran con este incumplimiento es que no saben gobernar y que los ciudadanos no son prioridad, porque con la falta de semáforos en las avenidas se pone en riesgo la vida de peatones y automovilistas -manifestó.

Ortiz Azar comentó que tanto la Avenida Central como la Avenida Luis Donaldo Colosio son vialidades que conectan y rodean a las colonias del Distrito 4, por ello exigió al Ayuntamiento de Campeche solucionar la falta de energía en los semáforos lo antes posible.

-Los habitantes del Distrito 4 a diario utilizan las avenidas afectadas por la falta de semáforos funcionando -recalcó.

Y agregó que como representante de esa demarcación, exigió al Ayuntamiento de Campeche cumplir con sus obligaciones y dejar a un lado los shows mediáticos que en nada ayudan.

-Están arriesgando la vida de los campechanos. Los ciudadanos merecen servicios de calidad y en eso tampoco están cumpliendo – sentenció.