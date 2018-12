Coalición “PMF” afectó a MOCI: Estrada Córdoba

A nivel nacional, el partido Movimiento Ciudadano afirma que la coalición “Por México al Frente” fue un arma de doble filo, pues tanto les benefició como los afectó, teniendo mayores daños a nivel nacional en estructura y con la pérdida del registro del partido en varios estados, incluyendo a Campeche, en donde quedaron con un 2.3% de la votación.

El recién ratificado dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Campeche, Pedro Estrada Córdoba, señaló que las pasadas elecciones sirvieron de lección para el partido a nivel nacional, por lo que en este nuevo ciclo irán completamente solos en actividad política.

Destacó que tuvieron una mejor representación a nivel general, como en volumen funcional, sin embargo, esto no fue suficiente y casos como Campeche donde tienen a tres regidores, son ejemplo que la Coalición con el PAN, los detuvo y perdieron el registro.

De esta manera, aseguró que en la pasada reunión con directivos y con el ex dirigente nacional, Dante Delgado, se acordó que por el momento no hay indicios de realizar algún vínculo o relación con alguno de los institutos políticos de izquierda que sobrevivieron al tsunami Obrador, ni con el Partido del Trabajo (PT) de Alberto Anaya, ni con el partido de la Revolución de Democrática que ahora será dirigido a nivel nacional por un órgano colegiado conformado seguramente por sus leyendas partidistas.

Recordó que desde el 2012 se había participado en las contiendas electorales de manera independiente, teniendo resultados favorables a nivel federal como estatal y municipal, quizá en estos últimos no tanto, pero el trabajo se veía, no estaban eclipsados por lo que fue Acción Nacional en la pasada contienda y en el caso ejemplar se encuentra Campeche, donde la unión inclinó la balanza por lo general para el PAN que si bien no tuvo culpa, de manera organizacional es un aprendizaje de lo que no se debe hacer.

Asimismo, Estrada Córdoba dijo que durante ese tiempo tuvieron un crecimiento del 7% en las posiciones políticas en todo el país, pues de iniciar con una delegación en la Ciudad de México, pasaron a 7 municipios y en la pasada elección, incluso, a tener un gobernador emanado del partido naranja, por lo que actualmente, reiteró, no hay visión o cabida para que volvamos a hacer coalición con algún otro partido o al menos en eso quedamos 9 delegados nacionales, finalizó.