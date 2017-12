Durante este año, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), ha recibido 285 quejas por detenciones arbitrarias y uso de la fuerza indebida, informó su presidente, Juan Antonio Renedo Dorantes, al especificar que realizan visitas periódicas a los reclusorios para constatar que no se vulneren los derechos humanos de los internos.

Aseguró que están al pendiente de todos los casos en específico, sobre todo de las personas que cometen hechos delictivos, ya que no por haber cometido un delito dejan de ser seres humanos y por lo tal deben respetarse sus derechos.

Y aunque por tratos inhumanos relacionados con tortura se han registrado muy pocas, pero las que se han presentado por los reclusos que han sido víctimas, se han girado exhortos para que se lleve la investigación pertinente y se tomen carta en el asunto.

De igual forma mencionó que las condiciones en las cárceles de la entidad han mejorado en cuanto higiene y alimentación, donde recientemente recibieron al personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hicieron el seguimiento de las observaciones que se realizaron anteriormente y se les calificó con un 6.6, “no es una calificación de excelencia, pero ha ido mejorando del 4 al 5 que se tenía y esperemos que este próximo año sea mejor”.

Reconoció que los casos de tortura son muy pocos en el Estado, no deja de presentarse el uso de la fuerza de manera excesiva, siendo los ayuntamientos las autoridades más demandadas, encabezando el de Carmen, Fiscalía General del Estado de Campeche y la Secretaría de Seguridad Pública.

“El Ayuntamiento de Carmen encabeza con 8 quejas sobre todo por sus elementos policiacos, detención arbitraria, lesiones y ejercicio indebido de la función pública, porque los policías municipales no están haciendo su labor debidamente, sin embargo hemos girado las recomendaciones sobre el particular para que no se vuelvan a repetir esos actos y se publique en su portal, pero también para darles cursos a las personas que han cometido esos atropellos”, finalizó.