Coinciden campechanos en que no se debe permitir entrada de UBER

La empresa UBER, que pretende dar servicio público de transporte, no será redituable para la ciudadanía, ya que no ofrece ninguna garantía de seguridad, ya que el viajero no cuenta con un seguro de vida o por accidente en caso de registrase un percance de tránsito.

-Por ese motivo, yo como campechana, no lo veo seguro, prefiero seguir usando el taxi normal –señaló Irasema Cámara Castillo, ama de casa.

Indico ” en todos los estado del país donde ha entrado a prestar sus servicios UBER, ha tenido muchos problemas con los taxistas, y yo pienso que estos tienen todo el derecho a defender su trabajo que por muchos años han logrado y luchado por dar servicio a la gente”.

-Sé que toda persona tiene el derecho de trabajar, pero existen leyes que hay que respetar; no es llegar a un lugar y querer hacer lo que uno quiera, como en este caso veo que esta empresa quiere hacer.

Además de que, criticó, se trata de gente de otros lugares, pues no son campechanos quienes empezaron a dar este servicio el pasado lunes, “y esto si lo veo muy mal”.

Señaló que otra de las cosas que veo mal es que estos vehículos no cuentan con ningún número o algo que los identifique como UBER, y como están las cosas, “yo no me subiría a un vehículo que no cuente con las identificaciones correspondientes, por eso prefiero seguir haciendo uso del taxi normal, porque sé que voy asegurada y el vehículo está rotulado como taxi y eso me da más confianza.

Por su parte, Juan Antonio Canto González, ciudadano campechano y jubilado dijo que “yo no estoy de acuerdo que esta empresa de UBER quiera entrar a trabajar a mi querido y amado Campeche”.

-En primera, esos automóviles que el lunes detuvieron en la ciudad por prestar sus servicios, no tenían placas del estado, eran de Yucatán, como también quienes manejaban estos vehículos y eso está mal, en primera, si yo hago uso del servicio de UBER, al viajar en sus vehículos yo no tengo seguro de vida ni ninguna seguridad de que la persona que esté dando el servicio sea una persona buena.

De igual manera se expresó Carlos Yérvez, empresario de la construcción, quien comentó que “yo no estoy de acuerdo que esta empresa o plataforma de UBER entre a trabajar al estado, porque en primera, lo que me llamo mucho la atención fue que a estos choferes quienes manejaban vehículos de dicha empresa y que fueron detenidos por las autoridades, eran yucatecos y pues eso no se vale.

-Primero estamos los campechanos y después otra gente y que me perdone la gente de fuera, sé que todos tenemos derecho de trabajar, sí, pero siempre y cuando sea dentro de la ley, no fuera de ella, como claramente lo está haciendo o quiere hacer UBER en nuestro estado.

Indicó que ”yo como comerciante sé que toda competencia es buena para todos comerciantes y ciudadanos, la competencia nos enseña que si yo no mejoro mi servicio, no atiendo a la clientela como se merece, no tengo limpio mi negocio y no tengo buenos precios de mis productos, pues no voy a vender; va a tener mejores ventas el comerciante que mejor trate a la gente y tenga precios bajos, y esto es igual en el servicio de transporte público, si no hay buen servicio por parte de los taxistas o del transporte urbano, pues la ciudadanía buscará o hará uso de otra empresa que le ofrezca mejores y más barato su servicio, como según esta empresa de UBER lo está dando, pero lo dudo.

-La competencia es buena, pero siempre y cuando sea una competencia leal, no desleal (…) los empresarios que quieran trabajar en Campeche deben de estar dentro de la ley.

Por su parte, Vilma Collado y Martha Ordóñez, coincidieron en que UBER es un servicio no confiable y que no debería de entrar a esta ciudad, pues no cuentan con la concesión correspondiente, la cual la otorga el Instituto Estatal de Transporte.