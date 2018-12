Coinciden diputados en importancia de coordinación que impulsa Gobernador

El nuevo recurso que recibirá Campeche por mil millones de pesos se reorientará para los rubros de salud, educación, seguridad y para los municipios, fue el resultado del trabajo coordinado entre el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en beneficio de los ciudadanos.

El diputado José Luis Flores Pacheco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, puntualizó que los reajustes a las iniciativas de Ingresos y Egresos del Estado, se realizaron en consenso durante el trabajo en Comisiones.

-Se hicieron por obligación nacional, no por el logro de una compañera que está tergiversando o no conoce la ley o sus asesores. Entonces, aquí el detalle es del presidente que está comprometido con el Estado de Campeche y está mandando mil millones de pesos para el Estado -reiteró.

Enfatizó nunca hubo una disminución de 800 millones de pesos, sino que la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 se envió cuando aún no se definía el Presupuesto de Egresos de la Federación, “y ahora Campeche recibirá mil millones de pesos etiquetados del Ramo 33 y 28, convenios y participaciones para diferentes rubros”, recalcó.

En tanto, el representante legislativo del PVEM, Alvar Ortiz Azar, manifestó que sin duda, es una gran noticia para Campeche, “es un recurso que se destinará a donde más se necesita y los sectores más sensibles y al final del día es resultado de la gestión del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y la excelente relación y coordinación de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

El diputado Antonio Gómez Saucedo, del PT, reconoció la capacidad de gestión del Gobernador de Campeche, diputados federales y todas las fuerzas políticas para incrementar el presupuesto.

-Lo dijimos hace unas semanas, a Campeche le va ir bien, tenemos momentos económicamente cruciales donde se va a detonar la industria petrolera y de manera indirecta la construcción de casas habitación y la infraestructura inmobiliaria -puntualizó.

Quien manifestó su inconformidad por el trato del presidente Andrés Manuel López Obrador a Campeche, fue el perredista Luis García Hernández, “es injusto, aún con los mil millones de pesos adicionales que manda porque menos 800 millones que le había quitado, casi, casi queda a la par”.

Consideró que un presidente de la República emanado del Sureste, “pensábamos nos iba dar un trato justo, pero, vemos que es lo mismo que Fox, Calderón y Peña”, concluyó.