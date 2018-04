Comerciantes abandonan mercado de Tepakán por bajas ventas

TEPAKÁN, Calkiní.- Al disminuir de manera considerable las ventas en el mercado de la comunidad de Tepakán, los comerciantes han preferido abandonar sus mesas y comenzar a buscar otras oportunidades para poder mantener a sus familias.

Ante esta situación que se vive en el mercado, luce ahora desolado, esto también afecta a los consumidores pues no obtienen varios productos sobre todo los cárnicos. Sin embargo los desertores han dado a conocer que no pueden seguir en el interior del mercado porque no hay las ventas esperadas.

Lamentablemente este edificio que fue construido para que los pobladores puedan contar con un espacio donde comercializar sus productos y para que los consumidores puedan obtener diferentes productos, no están cumpliendo con el objetivo para lo cual se llevó a cabo.

Los vecinos como Valdemar Chi Cuevas y Antonino Chi Chi dijeron que el comisario municipal Ermilo Moisés Ceh Canul, no cumple con sus funciones en este lugar, por lo que es necesario que se ponga a trabajar en estos pocos meses que le resta para atender las principales demandas del pueblo.