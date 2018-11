Compromiso, trabajo y colaboración: AMC

A unos días de iniciar la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas reiteró el ánimo de colaboración, trabajo y compromiso con Campeche, para seguir gestionando más recursos para el Estado.

En entrevista, destacó que en su reciente visita a la Cámara de Diputados y en su reunión con los próximos secretarios de Hacienda y Energía, presentó proyectos de inversión para detonar el sector energético y vincularlo al desarrollo turístico, al crecimiento y los puertos de Seybaplaya y Carmen.

-Entonces, estamos presentando proyectos. Pero ustedes saben cómo presento los proyectos, registrados, trabajados ante la Secretaría de Hacienda para que verdaderamente les podamos asignar recursos en la Cámara de Diputados.

Asimismo, el mandatario estatal quien se ha caracterizado por su perseverancia para gestionar más y mejores recursos a nivel federal, enfatizó que si con el presidente Enrique Peña Nieto le fue muy bien a Campeche, “no tengo ni la menor duda que con el próximo presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos va ir muy bien”, recalcó.

Al término del recorrido por las nuevas oficinas del Infonavit, manifestó que “la política es buena, la política suma, la política construye, lo que hay son malos políticos, pero la política es buena” y, agregó que tuvo la oportunidad de reunirse con todos los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, con los diputados de Campeche, para trabajar en un solo objetivo: Campeche.

Entre broma y broma, auguró y apostó con los medios de comunicación, “Ya ves que a mí no me gusta ganarles en las apuestas”, dijo, a que esperen a ver cómo le va a ir a Campeche en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, “y ahí me dicen”, expresó.

Manifestó los campechanos tienen un Gobernador que trabaja, “y ya me dijeron por ahí, todavía no sé, que nos va a ir muy bien en el Presupuesto, así que estoy muy contento y van a haber buenas obras para los campechanos”, completó.

Refrendó su compromiso con los campechanos, para obtener más y mejores beneficios, y manifestó buen ánimo por la reunión sostenida con los próximos secretarios de Hacienda y Energía.

Puntualizó planteará siempre con firmeza y claridad las gestiones, demandas reales y genuinas a favor del Estado, y señaló que los medios han podido ver que hay un compromiso fehaciente y claro del próximo Presidente de México con Campeche, y por lo cual, nosotros la plena convicción y la plena confianza de que el próximo Presidente de México va a cumplir todos y cada uno de sus compromisos con Campeche. “Así que, le va a ir muy bien a nuestra gente”, concluyó.