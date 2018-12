Comuna, lista para pago de aguinaldos

Al presentar la ley de ingresos del 2019, el alcalde Óscar Rosas afirma que no subirá impuestos; senectos y discapacitados sólo pagarán 25 por ciento de impuesto predial; se espera retribución del excedente del Fondo de Fomento Municipal

SAN FCO. DE CAMPECHE.- El próximo miércoles trabajadores del Ayuntamiento de Carmen, estarán recibiendo sus aguinaldos y demás prestaciones, anunció el alcalde Óscar Rosas González, además de destacar que cumplirá a los carmelitas su compromiso de no subir impuestos, de no cobrar anuncios luminosos a pequeños comercios y considerar a los pequeños comercios que pagan como zona comercial.

Entrevistado previo a presentarse ante los diputados de la LXIII Legislatura para desglosar su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, destacó que su prioridad en la misma será apoyar a quienes menos tienen, por lo que plantea solo el cobro del 25 por ciento del impuesto predial para personas de la tercera edad, discapacitados y jubilados.

“Tratamos de incrementar la captación de ingresos y eficientar los servicios que brinda el Gobierno Municipal del Carmen, son algunas de muchas de las acciones que vamos a dar a conocer a los diputados y es una propuesta que ya se hizo llegar a la Cámara de Diputados y hoy de manera formal presentamos para defender con los argumentos que traemos”, indicó.

CFE Y TELMEX PAGARÍAN IMPUESTOS

Destacó que pretende crear un impuesto por el uso de suelo de postes de la Comisión Federal de Electricidad y de Teléfonos de México, así como del tendido eléctrico y otros servicios de comunicación que empresas foráneas aprovechan y son de uso público.

De ninguna manera, dijo, se lesiona la economía familiar y por el contrario, se buscan fuentes de financiamiento y no se mueven valores unitarios que afecten el pago del impuesto predial.

A pregunta expresa de los proyectos presentados en la Cámara de Diputados, resaltó son muchos, pero hizo especial énfasis en la Casa de las Artesanías y la de Cultura, así como en obras de infraestructura como calles, la ampliación del malecón costero, y otras aumentar la actividad económica y apostarle más al turismo, no a la actividad petrolera.

Rosas González explicó que la aplicación del impuesto predial “mixto” se aplicará en negocios establecidos en casas-habitación a los cuales se les obliga a pagar como una instalación de comercio, y la intención es que solo paguen la parte comercial que mide su negocio y el resto, como domicilio familiar.

Por otra parte, el edil recalcó que pese a las circunstancias adversas con que recibió el Ayuntamiento, antes de concluir la anterior administración “de manera incorrecta liquidaron un acumulado del pago de aguinaldos como de 33 millones de pesos, que debieron entregar y lo entregaron para el pago de multas y recargos, lo que no está previsto en la ley, no está en el presupuesto y creo se hizo con mala fe”.

En ese sentido, comentó ya se presentaron tanto el ex edil como el ex tesorero para que explicaran por qué usaron ese dinero con fines no autorizados.

Subrayó que no tuvo necesidad de contratar deuda pública para el pago de aguinaldos.

Por otro lado, recalcó que el establecimiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), será muy importante para facilitar las iniciativas emprendedoras de los carmelitas.

CONVENIO

Puntualizó que la iniciativa prevé la posibilidad de celebrar convenio de colaboración con el Estado para la recaudación de ingresos municipales, con el objetivo de que el municipio sea elegible para participar en la distribución del 30% de excedente del Fondo de Fomento Municipal que establece la Ley de Coordinación Fiscal.

Aseguró que Ciudad del Carmen es el único de los 11 municipios de la entidad que no ha firmado este convenio de colaboración para la recaudación de ingresos municipales y que por eso, se han dejado de recibir, en el periodo de enero a noviembre, aproximadamente 12 millones de pesos de recursos del excedente del Fondo de Fomento Municipal que se distribuye entre los demás municipios.

Detalló que por no firmar dicho acuerdo, en los últimos 3 años se dejaron de percibir aproximadamente 36 millones de pesos.

Finalmente, aludió que su gobierno sí firmará el convenio; y con base en los datos estimados en la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, el importe del excedente del Fondo de Fomento Municipal para el año 2019 que podría recibir el municipio de Carmen es de 15.8 millones de pesos.