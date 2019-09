Concluye proceso de reinstalación de docentes

La maestra del CNTE, Cristina Kú Dzul, firmó convenio de reinstalación en el jardín de niños “Elvia María Pérez de González”; Seduc cumple con el pago de salarios caídos y prestaciones con recursos federales

Tras llegar a un acuerdo con la Secretaría de Educación (Seduc), la maestra Cristina Kú Dzul acudió ayer por la mañana a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), para firmar el convenio de reinstalación en el jardín de niños “Elvia María Pérez de González”, situada en la colonia Minas.

En entrevista, mencionó que estaría regresando a dar clases este martes después de cuatro años de haber sido cesada por la anterior reforma educativa.

Comentó que fue el día viernes que la mandaron a llamar para presentarle una nueva oferta cerca de la zona donde laboraba, la cual, al ser favorable decidió aceptarla para el proceso de reinstalación y pagos de salarios caídos.

“Esta propuesta me pareció bien y pues ya acepté y nos citaron a firmar el lunes a las 10 de la mañana, para llevar a cabo el proceso. No me acuerdo de la escuela que me estaban dando antes porque no le preste atención, solo vi la ubicación, pero dije no soy primeriza, no estoy viniendo a que me des lo que tú quieras, vengo a pelear mis derechos que me corresponden y no me beneficiaba esa escuela, ahorita me dieron la zona 03, me pareció bien y me gustó la escuela”, dijo.

Por su parte, la titular de Asuntos Jurídicos de la Seduc, Zazil Sonda Ramírez, afirmó que cumplieron con cubrir el pago de salarios caídos y prestaciones de la docente con recursos federales, y dejó en claro que en ningún momento la Secretaría de Educación se negó en la reinstalación de la maestra, ya que desde un principio estuvieron abiertos al diálogo, e incluso, se reunieron en diversas ocasiones con el grupo de maestros cesados.

“Firmamos minutas, establecimos los lugares a los que ellos iban a reincorporarse y el día en que todos los demás aceptaron su pago y reincorporación, la única que se oponía era la maestra, pero ahorita ya recapacitó y el día de hoy hemos concluido con este proceso”, señaló.

Mencionó que se privilegió a todos los maestros de reinstalarlos en los mismos lugares donde estaban laborando con anterioridad, agregó, que con este último proceso ha concluido con el expediente de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).