Condenan a Satanás y ex tesorero a 7.5 años de prisión, multa y devolución de robo

El Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a siete años y seis meses de prisión al ex alcalde de Carmen E.I.G.L. y su ex tesorero, F.M.R., por el delito de peculado por el desvío de nueve millones 281 mil 392 pesos correspondientes a un crédito entregado a la comuna por 241 millones de pesos, a pesar de la condena impuesta a los dos ex funcionarios, ambos estarán libres hasta que quede firme el fallo en su contra.

Ayer, en la Sala Soberanía dentro de la Carpeta Judicial 09/16-17/TE concluyó la audiencia de individualización de pena y reparación del daño ante el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por el Juez, David Bacab Heredia como presidente, Miriam Collí Rodríguez como relatora y Pedro Brito Pérez como vocal.

Además de la pena que se le impuso a los sentenciados, se les multó a cada uno con 875 días de salario equivalente a 63.77 pesos por día para hacer un total de 55 mil 798 pesos con 75 centavos.

El Tribunal también inhabilitó al ex alcalde y al ex tesorero por siete años y seis meses, periodo en el cual no podrán ocupar ningún cargo público.

Y se les fijó el pago de nueve millones 281 mil 392 pesos como reparación del daño, esta cantidad será cubierta por ambos sentenciados.

Una vez fijada la sentencia, el Tribunal de Enjuiciamiento fijo para el 22 de noviembre a las 14:30 horas, en la sala Revolución del Poder Judicial del Estado la audiencia para la lectura y la explicación de la sentencia (Más información, Sección Policía).