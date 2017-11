Confía IEEC que recorte presupuestal al INE no impacte a nivel estatal

La propuesta que presentó de presupuesto el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), para el ejercicio fiscal 2018 fue de 236 millones de pesos, confirmó la consejera presidenta Mayra Fabiola Bojórquez González, tras confiar que recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) por 800 millones de pesos no impacte a nivel estatal.

En entrevista, puntualizó que la operatividad de la casilla única no puede verse afectada, “esa es nuestra obligación principal y tenemos que trabajar con lo que la ley nos impone”, recalcó.

Subrayó que en el caso del INE tendrán que reorganizarse y definir la prioridad de sus proyectos, y con relación al presupuesto del organismo público local electoral, mencionó que prevén les aprueben la cantidad solicitada, que recordó es la misma del proceso electoral 2014-2015.

“Sobre todo, en función de todas las actividades que tenemos que realizar para poder llegar a cabo con excelencia el proceso electoral ordinaria”, acotó.

En cuanto a un posible recorte o modificación a la propuesta original presentada, Bojórquez González significó que están conscientes de la actual situación económica del país, y acordé a ello, solicitaron el mismo presupuesto del pasado proceso electoral”.

Señaló que con toda seguridad, los diputados locales que habrán de votar la Ley de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, tomarán en cuenta que es un año electoral en la que 30 entidades, los ciudadanos ejercerán su derecho al voto.

-Ello implica un sinnúmero de obligaciones las que tenemos que llevar a cabo para que esto se pueda dar y garantizar a los ciudadanos su derecho a votar -reiteró.

No obstante, la consejera presidenta del IEEC enfatizó que no se adelantará a los hechos, ya que apenas se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y a más tardar el 20 de diciembre la LXII Legislatura del Congreso del Estado hará lo propio, con las Leyes de Ingresos de los once municipios y la Ley de Egresos del Estado 2018.

“Llegado el momento vamos a reorganizarnos, pero, repito el derecho de los ciudadanos no puede verse afectado y trabajaremos para que sea de esa manera”.

Por otra parte, a pregunta expresa indicó que a más tardar el 19 de noviembre los partidos políticos iniciarán sus procesos internos para definir el método de selección de candidatos. Posteriormente, vienen los procesos de precampaña que serán del 13 de enero al 11 de febrero y en el inter, la manifestación de intención de candidaturas independientes del 11 al 15 de diciembre.

Finalmente, especificó que el 20 de abril se llevará a cabo la sesión del Consejo General del IEEC para el registro de candidatos.