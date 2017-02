Confirma Tribunal Electoral resolución del CJE del PAN

En sesión del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se dio resolución al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos- Electorales emitido por Pedro Sánchez Villanueva, como candidato del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Carmen.

Cabe señalar que Sánchez Villanueva pedía la anulación de la resolución presentada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN, que confirmó como ganador de la elección a José Alberto Puerto Vera, sin embargo, resultó infundado, ya que pretendía que se realicen verificaciones de todas y cada una de las boletas que fueron depositas en la elección, para constatar algún tipo de violación que favoreciera al candidato ganador.

Por ello, el proyecto de resolución emitido ante el pleno por la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN, indicaba que esta acción no estaba estipulada en los instrumentos jurídicos del PAN y la legislación Electoral, por lo cual, actuaron dentro del marco normativo al no requerir las boletas electorales, ya que esta petición no está regulada en la ley.

Por ende, la magistrada presidenta, Mirna Patricia Moguel Ceballos, y los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron confirmar la resolución dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN y votaron a favor de este proyecto.