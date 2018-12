Construir acuerdos y consensos a favor de los campechanos: AMC

*Con el Gobierno de la República *Trabajaremos con respeto, cordialidad y diálogo con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador: Gobernador

Construir acuerdos, construir consensos para trabajar de la mano con el Gobierno de la República, es muy importante, señaló el gobernador y presidente de la Conago, Alejandro Moreno Cárdenas, quien agregó que “nosotros trabajaremos con respeto, con cordialidad, con diálogo, con el presidente de la República, en beneficio de Campeche”.

-Señalaremos con firmeza donde no haya acuerdo porque, al final del día, podemos no coincidir en algo, pero siempre hay que llevar una propuesta, siempre hay que ir acompañado de una propuesta; y donde haya coincidencia, respaldar y apoyar porque esa es la parte más importante de la política, construir acuerdos y construir consensos.

Entrevistado en el marco de su gira de trabajo por el municipio de Calakmul, donde entregó apoyos a productores agropecuarios, indicó que, en materia de salud, se trabaja en atender las necesidades de la población, “porque lo más importante es que haya médicos, que haya enfermeras, que haya atención permanente, que haya medicamentos, entonces, hoy estamos impulsando ello, nos comprometimos ahora con la Secretaría de Salud, con el IMSS y con el Issste no sólo a modernizar, a que haya más equipamiento, que haya abasto de medicamentos total y que haya buena atención médica para todos los ciudadanos”.

-La salud no puede esperar, apenas tengamos los médicos, las plazas, los apoyos, tienen que venir a Calakmul. Aquí está la gente que más necesita la atención en el tema de la salud, que no haya falta de medicamentos, que haya atención permanente a nuestra gente en todas las comunidades. Y lo que necesitamos es, así como lo estamos haciendo, trabajar; iniciaremos fortaleciendo las Caravanas de la Salud para que vengan el IMSS, Issste, Secretaría de Salud, a todos los rincones y eso es lo que necesitamos porque si no, la gente luego no se puede enfermar el viernes, el sábado o el domingo porque no hay médico. Entonces, necesitamos atenderlos permanentemente.

Por otra parte, sobre el abasto de agua a las comunidades del municipio, el mandatario estatal manifestó que el acueducto tiene que recibir mantenimiento; el tema del agua es prioritario, fundamental para Calakmul y creo firmemente que ha sido una prioridad desde el inicio de nuestra administración.

-Hoy, con los programas de infraestructura que se han presentado, como el tema de la construcción del Tren Maya, traerá un nuevo dinamismo, habrá que hacer más inversiones importantes para nuestra gente y, sin lugar a dudas, ese es un tema fundamental, el tema del agua, el tema de la salud, el tema de apoyar al sector agropecuario.

Y destacó que Calakmul ha sido no sólo un municipio que ha demandado durante muchos años todo el apoyo estatal, Calakmul hoy es un municipio insignia para Campeche; “tenemos que apoyar con todo, Calakmul es ejemplo a nivel mundial, Calakmul es orgullo de todos nosotros y no escatimaremos en recursos. Estamos trabajando con el presidente municipal, coordinadamente, hemos trabajado para presentar todos los proyectos que habrán de realizarse en el 2019 y seguramente, entre esos proyectos estará el mantenimiento, la modernización, del tema del sistema de agua”.