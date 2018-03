Continúa Delfines sin ganar

Delfines Márquez sigue arrastrando la cobija, convertido en el peor equipo de toda la Tercera División, sumó ayer una derrota más al ser goleado 3 por 0 por Yalmakán FC en su propio campo, el “Francisco Márquez Segovia”, donde la escuadra cetácea sufrió su descalabro 20 del Torneo 2017-2018 de la Tercera División.

Duelo de la fecha 22 donde Yalmakán controló el juego ante un rival que no tiene una estrategia establecida, además de colocar a jugadores en las posiciones que no rinden y otros con demasiadas deficiencias técnicas, como el arquero Oswaldo Arrocha, quien fue clave en los tres goles que recibieron los cetáceos, el primero fue en el arranque del juego cuando en un tiro centro no calculó el bote del balón y le dejó la puerta abierta a Jassiel Palacios Machado para abrir el marcador.

Yalmakán se plantó bien, presionó y maniató a los cetáceos, hasta que ampliaron su ventaja cuando Bryan Guardado desbordó por el costado derecho y sacó centro al área chica donde entre cinco defensores, Jacob Quiroz Dávila remató con la testa ante la tibia marca y un tímido intento del arquero Oswaldo Arrocha por salir para el, 2 por 0.