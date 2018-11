Continúa problema de baches en la Ciudad

Continúa el problema de baches en la ciudad, una de las principales quejas de la ciudadanía que sigue sin ser atendido, a pesar de ser uno de los compromisos de campaña del alcalde Eliseo Fernández Montufar.

La calle Pocyaxum de la colonia Polvorín, no es la excepción, ya que se encuentra adornada por grandes y profundos baches, que no sólo generan una pésima imagen urbana, sino que representa un riesgo para transeúntes y conductores que deben desviar su ruta para evitar daños a sus vehículos, e inclusive, los mismos chóferes de transporte urbano no quieren transitar por temor a se dañen sus unidades.

La señora Sagrario Gómez, vecina de la colonia, señaló que esta problemática ya fue reportada a la línea que el edil campechano puso a disposición para denuncias ciudadanas, sin embargo, hasta la fecha han hecho caso omiso, pues personal del Ayuntamiento de Campeche y brigadas de apoyo que inundan con fotos en las redes sociales, brillan por su ausencia.

“Es una problemática que tenemos desde algunos meses, ya fue reportado, hasta los chóferes de transporte urbano no quieren pasar por aquí, y tienen razón, porque nadie paga los daños de nuestros vehículos a causa de los baches, la calle está intransitable”, manifestó.

Por lo cual, esperan que la administración municipal actúe lo más pronto posible y se vean los cambios que prometieron, puesto que a casi dos meses de que asumieran el cargo, en su opinión las cosas siguen igual y hasta un nuevo endeudamiento hay.