Continúan protestas por mal gobierno de Rolando Zapata Bello

Un grupo de padres de familia exigieron al Gobierno de Rolando Zapata Bello investigar y tomar las medidas correspondientes ante la denuncia de que directivos de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) violan los derechos de las personas que solicitan algún servicio, como los que ofrece el Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay).

Paterfamilias protestaron en las instalaciones de la dependencia estatal, todos ellos encabezados por la coordinadora de la organización “Movimiento Ciudadano Yucatán, donde piden que las autoridades no sigan haciendo negocios con sus pequeños hijos. La coordinadora señalo que son constantes las agresiones de la coordinadora, Socorro Euán Medina, fueron denunciadas las autoridades sin que logren una mejor actitud de la funcionaria.

Exigimos se investigue su proceder. Constantemente actúa con abuso de autoridad, violencia y acoso, sin que las autoridades encabezadas por Rolando Zapata Bello haga algo por solucionar este procedimiento. Además Euán Medina ha quebrantado el reglamento interno del centro con su accionar y violentando de esta forma a nuestros hijos menores, denunció.

Exigimos al gobernador Rolando Zapata Bello, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y al Poder Judicial del Estado, tomar cartas en el asunto pues los niños y niñas son los que sufren esta violencia. La Cecofay no brinda las condiciones necesarias para garantizar una sana convivencia con los menores, pues está ubicada en un edificio indebido, ya está en una casa de interés social, no cuenta con los mínimos requisitos de los protocolos de seguridad, solo tiene un baño que es usado indistintamente, además de sus usuarios hacen largas filas para ingresar y no tiene rampa para discapacitados y no cuenta con salidas de emergencia.

Las autoridades no han intervenido pese a que ya se ha denunciado en distintas ocasiones el “infierno” que se vive en este lugar, por el mal servicio que dan los supuestos funcionarios públicos.