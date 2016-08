Coordinan apoyo a becarios con la Apicam

now playing

En atención a la instrucción del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, de acercar a los becarios a las áreas afines para que contribuyan a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, el director de la Fundación “Pablo García”, Jorge Esquivel Ruiz, sostuvo una reunión de trabajo con el director general de la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam), Alejandro Manzanilla Casanova, con el objetivo de presentar el proyecto del becario Edgard Leal Padrón, quien es Ingeniero Civil y realizará estudios de Master in Water Science and Engineering, en el UNESCO–IHE Institute for Water Education, en DELFT University, de Holanda, Países Bajos, durante un período de 18 meses a partir de octubre de 2016.

Durante el encuentro, al que asistió Enna Méndez Lanz, en representación del secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, se establecieron vínculos de colaboración que permitirán al becario desarrollar proyectos con una visión apegada a las líneas de acción que estarán siendo implementadas por la Apicam a partir de esta administración.