Corte da revés en demanda por Parque y Paseo de los Héroes

A casi dos meses de que el Ayuntamiento de Campeche presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de Controversia Constitucional en contra del Gobierno del Estado de Campeche, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, por invadir la esfera de competencia municipal y escriturar a nombre del Gobierno del Estado de Campeche la Plaza de la Independencia (Parque Principal) y el Paseo de los Héroes (San Román), propiedad del Municipio de Campeche, recibió fuerte revés.

La demanda presentada por el Síndico de Asuntos Jurídicos, Alfonso Alejandro Durán Reyes, por instrucciones del alcalde Eliseo Fernández Montufar el pasado 3 de diciembre de 2018, fue desechada de plano por el alto tribunal de la SCJN.

Mientras el Ayuntamiento de Campeche consideró oportuna la presentación de su demanda aduciendo la omisión por parte del Poder Ejecutivo de Campeche respecto a la tramitación de la desincorporación del régimen de dominio público municipal de los inmuebles mencionados,

“al respecto, es dable señalar que el municipio actor parte de una premisa incorrecta al sostener que la presentación de la demanda es oportuna, por tratarse de una omisión, en efecto, esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido que, en caso de tratarse de una omisión imputable a la autoridad demandada, la oportunidad para su impugnación se actualiza día a día, sin embargo, esta hipótesis se delimita a la no actuación del órgano demandado y que por su especial naturaleza que en una situación permanente que no se subsane mientras subsista dicha omisión”.

En el caso que en particular el municipio actor señala que el Poder Ejecutivo local omitió realizar el procedimiento respectivo a la desincorporación de bienes inmuebles, lo cual le paró en efectos y consecuencias contrarias a sus intereses, esto es en el aseguramiento por parte de la Fiscalía General del Estado de los bienes inmuebles que mencionan.

Sin embargo, es el propio acto de aseguramiento lo que precisamente ante esto el alto tribunal reclama y pretende, se declara como inválido aunado a que dicho acto tal y como el propio municipio señala, es el efecto y o/la consecuencia de una ejecución de diversos actos realizados entre el propio poder Ejecutivo a través de la Secretaría Administración E Innovación Gubernamental de Campeche y el municipio actor a través del titular de la Unidad Administrativa De Catastro.

Por tanto, el simple hecho de que exista una o varias actuaciones entre el Estado y el Municipio, inhibe la posibilidad de estar ante un acto omisivo, ya que, contrario a lo que sostiene el municipio actor, no existe inactividad por parte del poder demandado, sino por el contrario, son precisamente los actos que llevó a cabo con el conocimiento del ahora actor, los que impiden que se actualice por una omisión impugnable en los términos propuestos en su demanda.

Por lo tanto, señala la sentencia, dicha actuación y ejecución por parte del Poder Ejecutivo constituyó en su momento un acto que, por su naturaleza, pudo haberse impugnado a través de la controversia constitucional, sostener lo contrario implicaría que la infracción a la ley aducida por el municipio actor pudiera reclamarla sin sujetarse a un plazo, bajo el argumento que se está en presencia de una omisión máxima que como ha quedado de manifiesto en párrafos precedentes el municipio conoció de los actos de ejecución de los que se duele y pretende se declaren válidos el 18 de septiembre de 2018, fecha a partir de la cual debe computarse el plazo para la interposición de la demanda.

Sirve de apoyo a lo sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis siguiente controversia constitucional para que pueda promoverse con motivo de un omisión imputada a la parte demandada es necesario comprobar su inactividad.

Procede su desechamiento de plano, si la causal de improcedencia estriba en una cuestión de derecho no desvirtúa con la tramitación del juicio, si de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de la controversia constitucional y que, nada de lo que se arguya o prueben podrá modificar o superar esas consecuencias, aquella debe considerarse notoriamente improcedente.

Por ende, la SCJN procede desecharla de plano por las razones expuestas, se acuerda primero, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el municipio de Campeche.

