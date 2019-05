Hay créditos, pero faltan terrenos para construir viviendas

Trabajadores carmelitas tienen el crédito suficiente para adquirir una vivienda, pero el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) carece de espacios donde se puedan edificar las casas, no hay terrenos disponibles y los que existen fuera de la isla carecen de los servicios básicos y equipamiento urbano que exige la institución federal.

Hecho que a los empresarios del ramo de la construcción también les afecta, pues no se pueden desarrollar proyectos inmobiliarios por la falta de espacios disponibles, dejando a los dos sectores imposibilitados para obtener beneficios de los créditos que otorga el Infonavit.

En el municipio de Carmen hay 15 mil 255 trabajadores con el puntaje necesario para ser sujetos de crédito, mil 569 tienen capacidad para adquirir una vivienda nueva o usada, con valor entre los 200 y 250 mil pesos; dos mil 26 trabajadores podrían adquirir una casa de entre 250 y 300 mil pesos y más de dos mil 157 trabajadores son acreedores a un crédito superior al millón de pesos.

La mayor parte de los terrenos de la isla son privados y venden muy caro esos espacios, por lo que la vivienda de bajo costo para los trabajadores no es posible, el gobierno estatal no cuenta con reservas que pueda entregar para que se beneficie a la población de clase media, por lo que los constructores tienen el problema de que los proyectos que planteen bajo el primer esquema corran el peligro de no colocarse la totalidad de las viviendas.

Hecho que se materializó en los fraccionamientos de la zona oriente de la isla, donde hay muchas casas que nunca han sido vendidas por el alto precio que exigen las inmobiliarias, que oscilan entre el millón o millón y medio de pesos, mientras que los créditos a los trabajadores van de los 300 a los 800 mil pesos, dejándolos imposibilitados de adquirir su casa en esos espacios.