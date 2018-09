Critican la falta de transparencia de la administración de Lazarus

Culpan a la Comuna de solapar y ser alcahuetes de las irregulares y desvío de recursos del Alcalde

A pocos días para que culmine la actual administración municipal de Carmen aún no se tiene claro el paradero de los 100 millones de pesos que supuestamente se invirtió en obras a favor del municipio; el síndico Administrativo, Alberto Rodríguez Morales, reconoció la falta de transparencia y la apatía de sus compañeros para defender los intereses del pueblo, criticó que ninguno hizo uso de su derechos como funcionario público y más bien fueron alcahuetes del Alcalde, Pablo Gutiérrez Lazarus.

Lamentó la actitud de mucho cabildantes que no trabajaron a favor de los carmelitas además de que no cumplieron con los lineamientos internos de la Comuna, “no se cumplió con la realizaron todas las sesiones de cabildo correspondiente, los informes de los estados financieros fueron opacos y no se generaron como lo marca la ley, entre otras muchas irregularidades que deja está administración”.

“A pesar de las observación que hizo en su momento la Auditoria Superior del Estado, el alcalde se las paso “por el arco del triunfo”, apear de que siempre les deje en claro mi inconformidad con la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos de nada me sirvió por ser minoría, pues la opacidad de las personas encargadas en dar a conocer cómo se estaba administrando el dinero del pueblo de Carmen siempre predominó sin que mis compañeros debatieran los malos manejos”, argumentó.

Indicó que el Alcalde para hacer uso de poder al frente de la administración beneficio a muchos de los cabildantes para que omitieran su opinión en las irregularidades que eran evidentes, al igual que las instituciones que en su momento se encargaron de hacer lo propio.

Reiteró su confianza que las instituciones encargadas en la impartición de justicia harán las observaciones en cada uno de los errores que cometió el edil demostrado su imparcialidad y evidenciando la corrupción que manejo Gutiérrez Lazarus.