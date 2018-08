Culpan a Lazarus de enfrentamientos

Aseguran vendió locales a poblanos y ahora se lava las manos

Continúan los enfrentamientos entre locatarios del mercado Alonso Felipe de Andrade (AFA), quienes mantienen un proceso de amparo sobre cuatro locales comerciales. Unos acusan al gobierno municipal de vender estos puestos, otros más desconocen que estos sean locatarios dentro del mercado y que pagaron en la administración pasada para que fueran favorecidos.

Al respecto, el administrador del mercado público, Juan Carlos Herrera, quien es uno de los acusados de corrupción, indicó que hasta el momento no recibido notificación alguna por parte de la comisión edilicia del ayuntamiento y se están habilitando los locales que están destinados para los servicios públicos y privados en beneficios tanto de locatarios como de los ciudadanos.

Locatario afectado

Uno de los locatarios del Mercado, Manuel Jesús Rebolledo, quien se dice afectado desde hace cinco años al adquirir un local comercial en la antigua nave; acusa a las actuales autoridades municipales de querer dejarlos sin patrimonio, pero reconoce que le fue dado en la administración priista de Enrique Iván Gonzales López y que ése lo solicitó por escrito presuntamente.

Reconoce colocó candados en locales que hasta el momento no le han sido asignados en la segunda etapa del mercado pero sí, asegura, ha sido concesionario por lo que exige se respete su concesión y el mandato de un juez federal en cuanto no exista desalojo alguno de su presunto local comercial, que le corresponde y acusa a la administración municipal de ponerle trabas y no acatar los que indica en el proceso legal que llevan.

Pablo culpable de los conflictos

Juan Carlos Simón acusó de manera directa al alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus y al director de servicios públicos, Néstor Solana Ramos, quienes velan por sus intereses en la nueva nave del mercado público, además de ser quienes infunden y alientan a la gente al odio y provocar actos de disturbios para que entre locatarios se enfrenten.

De manera directa, señaló, existe corrupción en la construcción del mercado donde muchos se vieron favorecidos, pero sobre todo los intereses de la actual administración donde quien dirige el municipio no les da la cara, pero si los manda a que sean agredidos y defender la corrupción que encabeza la administración panista.