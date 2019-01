Quien no cumpla, que afronte consecuencias

En entrevista, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas destacó que la ciudadanía tiene todo el derecho de reclamar a quienes en campaña prometieron y ya como gobierno no cumplen

Si incrementan los impuestos quienes se comprometieron a no hacerlo, que afronten las consecuencias y que la gente lo vea. Hoy, les guste o no, la gente está pagando más agua, así de sencillo, opinó el gobernador y presidente de la Conago, Alejandro Moreno Cárdenas.

Lo anterior, al ser entrevistado en torno a las quejas de habitantes del municipio de Campeche que sufren el incremento del 24 por ciento en el pago del agua potable impuesto por el Ayuntamiento de Campeche, pese al exhorto del Congreso del Estado para no lesionar la economía de los campechanos.

-Es muy sencillo, se los he compartido, porque luego son muy sensibles a lo que uno dice y lo hablamos en términos generales, nosotros hicimos un compromiso, cada uno de nuestros compromisos nosotros los hemos cumplido y hay que ver a la gente que se compromete -puntualizó.

Recalcó que como periodistas y ciudadanos que también ejercemos nuestro derecho al voto, participación, discusión y debate desde el hogar, “ustedes escucharon muchas propuestas de campaña y ahora, esos personajes, mujeres, hombres, cuando eran candidatos propusieron muchas cosas con tal de ganarse la confianza de los ciudadanos y ahora que están en el gobierno, no cumplen o no pueden cumplir”.

En ese sentido, subrayó que el ciudadano está en todo su derecho en reclamar a quien no cumple sus compromisos de campaña, y destacó que en comparación con otros estados donde hubo incremento en impuestos, al inicio de su administración se eliminó la tenencia vehicular, reconociendo que si bien era un ingreso importante para el Estado, hicieron ese sacrificio.

-Todos tenemos inteligencia y tenemos capacidad de análisis, no nos podemos dejar engañar; entonces, todo lo que se prometió en distintas campañas, para diputados, para alcaldes, para todos, donde se hicieron muchas propuestas, hoy quiero ver que la gente lo señale, que lo diga porque tienen que cumplir. Y si no cumplen, como no han cumplido, la gente les va a retirar su confianza – acotó.

Tras señalar que en su caso está cumpliendo con claridad, parafraseó que “desde de que se inventaron los pretextos, se acabaron algunos ahí que andan un poco distraídos o son muy pendencieros” y, no tienen capacidad y no dan resultados; indistintamente del cargo.

Recordó que hicieron un compromiso con los ciudadanos, ahora hacen otra cosa, y hace falta claridad, “entonces, que afronten, que asuman las consecuencias, quien sea, de lo que uno se compromete y de lo que uno dice”, agregó.

PIDE A PEMEX CUMPLA

En cuanto al desabasto de gasolina que se vive en otros estados, derivado de estrategias de seguridad y combate al “huachicoleo”, mencionó que el llamado de quienes integran la Confederación Nacional de Gobernadores, con él al frente, es que el cumplimiento por parte de Petróleos Mexicanos, sobre todo por afectaciones a la economía e industria, pero, por ahora en Campeche aún no tenemos ese problema.

Reveló hoy sostendrá una reunión con el director general de Petróleos Mexicanos en la Ciudad de México por temas relacionados con el Estado, principalmente de infraestructura y otros de índole energético.

Asimismo, tras reconocer labor de las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, a Policía Federal y la Procuraduría, adelantó sostendrá otra reunión pero para abordar temas de coordinación de seguridad, con las cuales hay un trabajo comprometido, al igual que con el Gobierno de la República.

A nivel local, reiteró que el próximo 11 de enero, estará inaugurando el Distribuidor Vial, y en breve la nueva Unidad Deportiva en Carmen.