Cumplen Redes Sociales Progresistas con la meta

Coordinadores nacionales de las Redes Sociales Progresistas (RSP), cumplieron la meta durante la segunda Asamblea Constitutiva en busca de su registro como partido político. Al final lograron rebasar el quórum legal con 3 mil 146 afiliados.

Encabezada por René Fujiwara Montelongo y Fernando González Sánchez, nieto y yerno, respectivamente de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, la Asamblea Estatal dio inicio pasadas las 14:00 horas, donde fue presentado Luis Alberto Fuentes Castro como coordinador en Campeche.

Hombres, mujeres, niños y adulto mayores de varios municipios del Estado empezaron a llegar a la Unidad Deportiva “20 de Noviembre”, desde antes de las 10:00 horas, la mayoría en autobuses provenientes de sus lugares de origen.

Durante su participación, Juan Iván Peña Néder, actual coordinador nacional de estrategia, y ex funcionario del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, recalcó que tras el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, “México ya cambió”.

-Y como la pasta de dientes cuando se saca del bote, no puede retornar a él, nada que en el pasado haya habido va a volver a ser presente; quedaron enterrados para siempre los partidos corporativos de clase que defendían intereses -señaló.

Y agregó que de ahí en adelante se impondrá la consulta permanente a la sociedad.

“Por eso ya no queremos que haya diputados plurinominales, por eso queremos que ya no se les dé recursos públicos a los partidos y que los jueces y magistrados sean electos por el pueblo, porque son un poder que hacen lo que se les da la gana y nadie los vigila”.

Asimismo, las Redes Sociales Progresistas retoman propuestas para un trato justo de la Federación por la extracción de petróleo.

En tanto, el yerno de Elba Esther Gordillo, subrayó que con las RSP México dará un gran salto político y su nieto, hizo una semblanza histórica de los pueblos originarios.

AL MENOS, 20 ASAMBLEAS ESTATALES

Para constituirse como partido político, la asociación Redes Sociales Progresistas necesita juntar tres mil ciudadanos con credencial de elector vigente, en cada una de las menos 20 asambleas estatales, que son verificados por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el padrón y el listado nominal, precisó Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo de la Junta Local en Campeche.

En entrevista, indicó que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de Partidos Políticos del INE los convocó para certificar que la agrupación RSP, que pretende constituirse en un partido político realice una asamblea estatal.

-Una vez que se realice el cotejo de parte del Instituto de que ya tenemos esa cantidad, la agrupación lo que procederá a hacer en ese momento será realizar su asamblea, elegir a sus delegados y, posteriormente, ir juntando las otras asambleas las cuales necesitan para constituirse como partido.

Puntualizó que la ley establece que tienen que ser 20 asambleas estatales o 200 distritales. “En el caso de que ya eligieron las estatales, esta es la segunda asamblea que realiza la RSP, y tienen todo el año para realizar las 20”, recalcó.

Alvarado Díaz subrayó que una vez terminado ese proceso, en junio de 2020, de reunir un total de 236 mil afiliados a nivel nacional les estarían entregando su registro como partido político.

-No estamos llevando un corte, hasta que nos acerquemos a la hora, pero sigue llegando la gente, esperamos que reúnan los tres mil. Si a las 2 de la tarde, que es la hora del evento no hubieran cubierto los tres mil, de acuerdo a los números que tenemos, se puede pedir una prórroga, y si ya no hubiera gente o no tuvieran personas, también tiene la posibilidad la agrupación de cancelar lo que viene siendo su participación de la asamblea”, comentó previo al inicio de la Asamblea Constitutiva.