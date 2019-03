Debe el PRI favorecer el trabajo; no a privilegios

*El PRI vive hoy su etapa más importante *La dirigencia no se gana en oficinas, se tiene que ir con la gente, afirma; se debe construir al partido a base de trabajo y no del privilegio, dice

(El Universal).- Alejandro Moreno Cárdenas está en espera de que el PRI emita la convocatoria para renovar su dirigencia nacional y con ello solicitar licencia al Congreso de Campeche, para separarse así del encargo de gobernador y competir para ser el nuevo líder del tricolor.

Sus cartas para lograrlo, aseguró a EL UNIVERSAL, son los 28 años que tiene como priista y que ha utilizado para ser líder juvenil, diputado federal, senador, secretario en los órganos de dirección del PRI nacional y gobernador.

Afirma que no tiene padrinos, que por sí solo llegó hasta donde está y eso es lo que lo empuja a querer dirigir a un PRI devastado por la última derrota electoral.

La claves para un repunte partidista, dijo, son derrotar a la corrupción, acercarse a la gente, mirar a los priistas y gobernar bien, ya no más diagnósticos, pues se sabe qué pasó.

-¿Cuándo pide licencia a la gubernatura de Campeche?

-Hay tiempos, momentos y reglas en el partido. En el PRI, en este proceso que habrá de vivir la elección de la dirigencia nacional, emitirá una convocatoria.

Lo he dicho con toda amplitud, el compromiso más importante que tenemos es servirle a los campechanos, hoy soy gobernador de esa entidad, soy presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Lo he dicho y lo he manifestado, en el momento que el PRI emita la convocatoria, con reglas, procedimientos y tiempos, tomaré la decisión para participar en el proceso de elección de la nueva dirigencia.

-Su decisión está lista.

-Mi decisión está clara

Voy a participar, voy a estar cerca del priismo, con una firme convicción de construir y de reformar a este gran partido político.

-Ya lo acusaron de utilizar recursos públicos para promocionarse.

-Hay algo muy elemental; hoy no hay convocatoria, yo hago mi trabajo de gobernador.

-¿Usted sabe cómo regresar al partido al redil?

-Tiene 28 años que milito en el PRI, desde que tengo 15 años de edad, Me siento muy orgulloso de ser militante, porque el partido construyó en el siglo XX las instituciones, sabe ganar y perder, pero lo que más sabe con su militancia, es levantarse, ponerse de pie y ganar elecciones,

No tuve papá rico ni político, me costó trabajo llegar a ser gobernador. Nadie me ha regalado nada.

-Dice que no tiene padrinos, ¿al lado de qué priistas ha crecido?

-He caminado a lo largo de mucho tiempo con muchos políticos en mi Estado. A los del partido los conocemos a todos. Tengo el profundo y mayor respeto por ellos.

Yo tengo un trabajo político propio, yo lo he construido durante toda mi vida, un proyecto para servirle a todos los campechanos.

-¿Acuerdo y diálogo como lo ha hecho con el Presidente?

-Claro, sin lugar a dudas. Yo como gobernador del Estado de Campeche, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, llevo una excelente relación con el presidente. Aquí nosotros hacemos política, yo he construido con Andrés Manuel López Obrador, una relación de respeto, cordial, pero jamás de sumisión, nosotros no somos empleados del (jefe del) Ejecutivo federal, somos representantes populares.

-¿En qué estado pone hoy al PRI?

-El partido cumplirá 90 años, al final del camino se ha transformado a lo largo del tiempo, ha aportado mucho al país, a las instituciones, a la estabilidad, la paz, la armonía que se le ha dado a México.

Yo pondría al PRI hoy en la etapa más importante de su vida política desde su fundación. Creo que hoy tiene la gran oportunidad de transformarse, de participar, no solamente en el tema político o la unidad política, sino en la unidad ideológica.

Hay que construir al partido a base del esfuerzo del trabajo y no del privilegio. Tienen que entender que hoy las candidaturas y cargos de dirigencia ya no las van a ganar en las oficinas, tienen que ir a caminar, ir con la gente, estar con los ciudadanos.

-¿Está usted seguro que tiene las manos limpias?

-Estoy abierto al escrutinio público, entiendo la crítica, eso me tiene sin cuidado. Tengo total cumplimiento de la ley. En el pueblo de Campeche me conocen.

Al final del camino, cualquier persona que tenga inquietud o denuncia (sobre su persona), que vaya y lo presente directo a las autoridades competentes.

-¿Por qué va con Carolina Viggiano en fórmula?

-Carolina es una mujer de trabajo, es una mujer de partido. Una persona comprometida, de lucha, que representan a la mujer moderna del partido. Somos priistas de cepa.

-¿Tiene el apoyo de todos los gobernadores del país?

-Hay algo importante: yo tengo un relación trascendente con todos los gobernadores, el voto de ellos vale como el cualquier militante. Tengo un profundo respeto a ellos, no somos ajenos e ingenuos a la participación política. Mi total respeto a la gobernadora y a los gobernadores que integran en mi partido.

-Lo ponen como el candidato del sistema priista.

-He sido gente de tierra, de base. Nosotros tratamos de sumar todas las expresiones. En el PRI caben todos, por eso este proyecto que proponemos es de total apertura, de invitar a participar a todos.

-¿Qué tipo de oposición?

-Firme, clara, responsable. Combativa, con propuesta, que señale los errores y desaciertos del gobierno y la falta de cumplimiento de compromisos, pero también en la que haya acuerdo y consenso. La política se hace con estrategia, no con el hígado ni con ocurrencias.

-¿El partido se debe enfocar en la socialdemocracia?

-Creo que el PRI debe tener claro cómo tomar posición. No podemos estar sí o no. El PRI está a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de la marihuana. El tricolor tiene que tomar posiciones, tenerlas firmes y claro, eso se lo vamos a preguntar a los priistas.

-¿A quién o quiénes hay que derrotar para que usted llegue a la dirigencia nacional?

-Tenemos que derrotar a la corrupción, la soberbia, la ineptitud, el no estar cerca de la gente.

-¿Qué piensa de quienes buscan la dirigencia del PRI?

-Mi profundo respeto por todos y cada uno de ellos y mi reconocimiento. Jamás haré un comentario que lastime, y que ofenda a alguno de los mis compañeros priistas.

De Ivonne Ortega, es una mujer priista, trabajadora. Siempre antepone la unidad del partido, construye acuerdos en beneficio del PRI, la respeto y aprecio.

El doctor Narro es un servidor público de primera, con prestigio, reconocido, a quien respeto y aprecio. Qué bueno que se acerque hoy al partido, a conocerlo, a sus bases, a entender cómo es el PRI. La competencia política es buena.

De cualquiera, de Miguel Ángel Osorio Chong o de René Juárez Cisneros, quienes tienen trayectoria, experiencia, ruta, todos tienen mi amplio reconocimiento.

Ulises Ruiz Ortiz es un priista que tiene una peculiar forma de hacer política, todo mundo conoce cómo la realiza, pero aun así, lo respeto.