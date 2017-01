Declaratoria Campeche fijará posición de compromiso con la unidad nacional

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas convocó a los sectores político, económico y social de la entidad, a construir un Acuerdo Ciudadano de respaldo a las decisiones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, frente a la política de incertidumbre y afrentas que ha trazado en la relación con México el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Dijo que la Declaratoria Campeche que surgirá del consenso entre los diversos sectores de la entidad, permitirá fijar una posición clara del compromiso que se tiene con la unidad nacional, del repudio hacia la construcción del muro y del cuidado y protección que se brindará a los derechos humanos de los conciudadanos campechanos que se encuentran en el país vecino del Norte.

-La tibieza y las medias voluntades no son propias de Campeche ni de México. Hoy son tiempos de anteponer los intereses de nuestro estado y de nuestro país ante cualquier interés personal, aquí no hay colores, aquí no hay partidos, aquí no hay nombres, aquí no hay apellidos; lo que queremos es un acuerdo de todos, presentar y dejar clara nuestra posición de que el compromiso solo es con México -recalcó.

Acompañado del secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González y de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Ramón Méndez Lanz y Carlos Felipe Ortega Rubio, respectivamente, indicó que las puertas de México están abiertas al mundo y que todavía hay mucho progreso por pactar hacia el Norte, pero también hay grandes horizontes hacia el Sur con Latinoamérica, hacia el Este con Europa y hacia el Oeste con Asia.

Durante la reunión, celebrada en la Casa de los Gobernadores, los representantes de los diversos sectores de la entidad, coincidieron en señalar que es momento de unidad, de reforzar acciones y demostrar que México es un país con mucho potencial que puede buscar nuevos mercados para no ser dependiente.

Plantearon la necesidad de promover el consumo de productos locales, reforzar el mercado interno, utilizar otras vías de exportación, promover el intercambio de productos entre los estados de la República y que el acuerdo se convierta en un foro permanente para trabajar en diversas acciones que redunden en el beneficio de Campeche y el país.

Tras escuchar las diversas participaciones, el mandatario campechano dio lectura a la propuesta de la Declaratoria Campeche, la cual será analizada a fin de que el próximo martes 31 de enero se defina el acuerdo final.

Estuvieron presentes, los dirigentes de los partidos, PRI, PAN, PVEM, PRD, PT, Encuentro Social y Panal, así como de la Agrupación Campeche Libre; los senadores, Oscar Rosas González y Raúl Pozos Lanz, y los diputados federales, Adriana Ortiz Lanz y Miguel Sulub Caamal.

También asistieron: el párroco Luis Miguel Vargas, en representación del Obispo, Francisco González González; los dirigentes de los Consejos Coordinadores Empresariales de Campeche y Carmen, Gustavo Rodríguez Valle y Sergio Ayala Fernández, respectivamente; de la Canaco, Verónica Ceballos Cámara; Canacintra, Sergio Pérez Barrera; CMIC, Víctor del Río R. de la Gala; Coparmex, Luis Ignacio Guerrero Escalante; los rectores de la UAC, Gerardo Montero Pérez; Unacar, José Antonio Ruz Hernández, y del Instituto Campechano, Fernando Sandoval Castellanos, entre otros.