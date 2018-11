Dejamos un México con más progreso y desarrollo: Peña N.

*Satisfecho de lo que logramos: Peña Nieto *Garantiza culminación del Puente de la Unidad *Hoy dejamos un México con más progreso y desarrollo, con generación histórica de empleo y con inversión histórica extranjera y con más oportunidades y vocación de mayor calidad y con cimientos muy sólidos para que México siga creciendo

El Puente de la Unidad es una obra con recursos garantizados que habrá de concluirse en el primer trimestre del 2019, manifestó el presidente Enrique Peña Nieto durante su última visita a la entidad, tras inaugurar de manera remota cuatro obras importantes para Campeche y Tabasco.

En presencia de los gobernadores Alejandro Moreno Cárdenas y Arturo Núñez Jiménez, y del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, agradeció la cálida bienvenida, y con emotivo mensaje desde la Dársena de San Francisco, se despidió de los campechanos en su séptimo viaje de trabajo y a siete días de concluir su gestión.

-Me voy con la satisfacción de lo que logramos, del deber cumplido, de haber hecho nuestra modesta contribución al desarrollo nacional: Campeche, muchas gracias por su hospitalidad. Señor gobernador, gracias por su mensaje, siempre generoso, siempre cálido, de bienvenida, pero, sobre todo, de reconocer la colaboración entre el Gobierno de la República con su gobierno -expresó.

Tras reconocer la misma colaboración y disposición al mandatario tabasqueño, que permitió en ambas entidades desarrollar proyectos de infraestructura y políticas públicas, así como sumarse al esfuerzo que desde su gobierno emprendió para realizar la transformación nacional, el titular del Ejecutivo Federal, parafraseó al presidente Adolfo López Mateos, al señalar que el hombre pasa, pero la obra queda.

-Y para quienes hemos tenido la oportunidad de servir desde un espacio de gobierno y de responsabilidad pública, sin duda, queda la satisfacción en el fuego muy interno de cada uno de nosotros de lo que hicimos, de lo que dejamos y lo de lo que decidimos y de lo que logramos realizar para beneficio de la colectividad y de la población que depositó nuestra confianza en nosotros y a la cual correspondemos con obras y acciones para beneficio de la Nación.

Al referirse a la obra del Puente de la Unidad en Carmen, una de las obras más demandadas por los carmelitas por décadas, puntualizó que, si bien no se concluyó, lleva un avance del 80 por ciento, “y no es que el gobernador no cumplió, sino que el tiempo no lo dejó; se había comprometido entregar antes de que yo me fuera, pero el mal tiempo que azotó esta región la retrasaron”, completó.

Destacó que tanto el Puente de la Unidad como el libramiento carretero de Tabasco, son dos obras que tiene recursos garantizados y son dos obras que habrán de concluirse muy pronto.

-Hoy dejamos un México con más progreso y desarrollo, con generación histórica de empleo y con inversión histórica extranjera y con más oportunidades y vocación de mayor calidad y con cimientos muy sólidos para que México siga creciendo.

Manifestó que quienes han tenido la oportunidad de servir desde un espacio de gobierno y de responsabilidad pública, sin duda, queda la satisfacción de lo que dejan, lo que decidieron y de lo que lograron realizar en beneficio de la población que le depositó su confianza, a la cual correspondieron con obras y acciones.

Por última vez en su carácter de presidente, resaltó que Campeche aun siendo un rinconcito de la geografía nacional, tiene una enorme riqueza cultural, natural que los mexicanos reconocen en su tierra generosa.

Al reconocer la gran capacidad de gestión del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, bromeó acerca de su tenacidad a la hora de pedir más recursos para Campeche. “Ustedes lo saben, no es la primera vez que lo digo, todavía antes de iniciar mi intervención, me dice, seguramente nos va a dejar usted un regalito de alguna inversión adicional”.

-Yo le dejo hecho el cheque gobernador usted con su habilidad tendrá la oportunidad de que quienes vienen del Estado de Tabasco le pongan el número de apoyo al Estado de Campeche -completó.

Asimismo, relató cómo el Gobierno Federal al ver la situación por la que atravesaron los estados de Campeche y Tabasco por la debacle petrolera, impulsaron programas y acciones de reactivación económica y desarrollo productivo, además de declarar ambas entidades como Zonas Económicas Especiales, para que ya no dependieran en su totalidad de la industria petrolera.

Y agregó que la mejor manera de acreditar lo que dice, es que, a ocho días de dejar el cargo, “estoy en esta tierra, porque casi se me aposta afuera de la oficina para decirme: no se va a ir sin visitar Campeche, le ganó en esa gestión señor gobernador de Tabasco”, siguió en tono de broma y entre aplausos.

Asimismo, recalcó que su administración cumplió su compromiso con la región Sur-Sureste, y con Tabasco y Campeche como ZEE, y ya dependerá del próximo gobierno federal llevar a cabo lo definido.

-Ese es el orgullo y satisfacción que hoy ya cerca de cumplir mi gestión nos da el sentir que la tarea se ha cumplido. Gracias Campeche, gracias Tabasco desde aquí, gracias a México por el privilegio de vida que me ha dado de servir a la Nación como su Presidente de la República -concluyó.