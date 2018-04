Dejaron en el IEEC para última hora revisión de listas

Trascendió primeros lugares en las listas pluris, con Ramón Méndez por el PRI, Rafael Montero por el PVEM, Nelly Márquez por el PAN, Carlos Plata por el PLC, Luis García por el PRD, Jesús Reyes del Panal y Manuel Peña por Moci

Entre dimes y diretes se dio la aprobación del punto cuatro del orden del día, relativo al registro supletorio de fórmulas de candidaturas a Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa, para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018.

Ayer, durante la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), durante el Punto 4, el que el representante de Movimiento Ciudadano (MOCI), Manuel Ramos Herrera, pidió que se maneje el registro de la postulante del Distrito 20 por la coalición “Por Campeche al Frente”, Tania Moreno, bajo reserva y advirtió que será el Tribunal quien decida, pues consideran que se están violentando sus derechos al no permitirle participar.

Lo secundó el representante del PAN, Mario Pacheco Ceballos, independientemente, dijo, de la decisión que tome la postulante.

Por su parte, el representante del PT, Antonio Gómez Saucedo, convocó a que no se politice este asunto y que la citada coalición debió prever esa situación y revisar su propio acuerdo. Por lo que ahora, deben asumir las consecuencias.

En el mismo sentido, William Mena Flores, representante del PRD, coincidió en que se debe acatar la ley electoral, sin distinción alguna.

En tanto, José Luis Flores Pacheco, representante de Morena, señaló que a los de la coalición “Por Campeche al Frente”, o se les “barrió” o están actuando de manera intencional, usando a su candidata, ya que la redistritación se realizó desde el año pasado.

Rafael Montero Romero, representante del PVEM, consideró que Morena que reclama con vehemencia el respeto a la ley electoral, debió poner el ejemplo en la conformación de sus listas, ya que seis hombres encabezan las candidaturas de los Ayuntamientos.

Antes de concluir la primera ronda, la consejera presidenta, Mayra Bojórquez, aclaró que no era dable proponer a una mujer en un distrito donde MOCI obtuvo en la pasada elección, el porcentaje de votación más bajo.

-No se trata si es una mujer o un hombre sino el hecho de no poner a una mujer en un distrito perdedor -acotó. Y sentenció que no se puede, de ninguna manera, volver a la época de las llamadas “Juanitas”.

Después los representantes se enfrascaron en ponerle la “estrellita” a su respectivo partido, de quién privilegió primero a las mujeres con posiciones políticas relevantes.

En una segunda ronda, el PVEM pidió a Morena explicara por qué si tanto presumen de equidad y paridad, las candidaturas de los municipios de Carmen y Campeche, la encabezan dos hombres, uno de ellos el dirigente estatal de ese partido, Manuel Zavala Salazar, quien aunque Flores Pacheco aseguró fueron designados por estrategia y son triunfo garantizado, casualmente, ocupa el primer lugar de la lista de candidatos plurinominales.

Montero Romero puso el dedo en la llaga, al señalar que “no quiero pensar que pusieron más hombres por falta de mujeres capaces, que en los demás sobran”, asentó.

Tras un receso de media hora, de maratonica sesión, para atender la petición del Partido Liberal Campechano (PLC), para incluir las planillas de los Ayuntamientos de Carmen y Hecelchakán, porque se cumplió en tiempo y forma, argumentó su representante Carlos Plata González.

Lo anterior, en el punto cinco del orden del día de la 12a. Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), en el que se pondría a consideración del Pleno, la aprobación del registro supletorio de las planillas de candidaturas a Presidente, Regidores y Sindicos de los H. Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018.

En respuesta, la consejera presidenta del IEEC, explicó que no estaban incluidas aquellas planillas cuyo registro se había dado ante los Consejos Distritales, pero se declaró receso para dar atención a la solicitud hecha por el PLC

Por otra parte, trascendió los primeros en las listas a diputados plurinominales de los partidos políticos que participarán en la elección estatal:

Ramón Méndez del PRI; Rafael Montero del PVEM; Nelly Márquez del PAN, Luis García del PRD, Enrique Ku Herrera del PT; Manuel Zavala de Morena, Carlos Plata del PLC, Jesús Reyes de Nueva Alianza, Manuel Peña de Moci y Gilberto Romero del PES.