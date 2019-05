Denuncia Maggy Duarte a exregidora Bertha Pérez Herrera

“Las cosas si no se atienden a tiempo y de raíz, pues pueden seguir y siguen dañando”: MDQ

La ex directora del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), Margarita Duarte Quijano, denunció penalmente a la ex regidora del Ayuntamiento de Campeche, Bertha Pérez Herrera, por calumnias y daño moral.

De acuerdo a la también ex dirigente estatal del partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), Pérez Herrera ha lanzado una serie de ataques sistemáticos en redes sociales, acusándola de intervenir su teléfono celular para espiarla.

Margarita Duarte se presentó ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam) para proceder por la vía legal, alegando que así es como se resuelven los problemas y no con acusaciones sin fundamento.

-Te lo juro que no lo sé, no lo entiendo; es una conducta muy prejuiciosa y muy obsesiva, la verdad; creo que las cosas si no se atienden a tiempo y de raíz, pues pueden seguir y siguen dañando. En redes sociales hay quienes sí le creen, hay quienes les da risa, pero hay quienes sí dicen “cuidado ¿qué te están haciendo? – declaró.

Antes de ingresar a la Fgecam, precisó que se siente ofendida, porque si bien la agresión no es física, termina por lastimar su imagen. Lamentó también que los señalamientos vengan de una militante de su mismo partido: Morena.

Para la también ex diputada local, los arranques de su compañera son más una condición de salud que envidias profesionales. Recordó que como funcionaria de la anterior administración estatal, recibió fuertes críticas de algunos integrantes del movimiento, pese a ello, se dijo orgullosamente “laydista” y “obradorista”.

Aclaró que los ataques no son para el partido Morena, sino para ella de manera particular. “Yo estoy acusando a una ciudadana, que como ciudadana también me está ofendiendo a mí; no me interesa si milita en Morena, si milita en el PRI, en el PAN o en el Prau Prau”.

Agregó que “no deja de ser militante y eso es lo que duele, pero las cosas se deben de hacer legalmente aquí y también voy a poner una denuncia ante la Comisión de Honor y Justicia, porque no se vale que entre militantes se estén denostando unos a otros”.

Insistió que al interior de Morena busca la unidad entre militantes, prueba de ello fue la reunión que consiguió entre el senador Aníbal Ostoa Ortega y el subdelegado federal, Manuel Zavala Salazar, luego de que este último acusara de “vendido” al legislador.

Por último, descartó que los ataques sean parte de una estrategia de los inconformes con Morena, entre los que se encuentran el ex dirigente Carlos Ucán, esto, al afirmar que el año pasado también recibió reclamos infundados de Bertha Pérez.

“Te digo, físicamente no me está agrediendo, pero pues está dañando mi imagen. Al final, sino le pongo un alto, esto puede seguir”, finalizó.