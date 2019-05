Demandará M. Duarte a Bertha Pérez

Formal denuncia ante las instancias correspondientes, interpondrá Margarita Nelly Duarte Quijano en contra de su compañera de partido, Bertha Pérez Herrera, quien a través de las redes sociales la acusó de intervenir y vincular las cuentas de su correo al suyo, y al Gobierno de intervenir su teléfono celular.

En entrevista para EL SUR, la ex diputada local, luchadora social y morenista, habla de las reiteradas agresiones de quien aspiró en su momento a la alcaldía de Campeche y a una diputación.

-Bertita no está en su sano juicio, me apena porque como quiera que sea, fue una compañera de lucha. Yo jamás la he atacado, pero creo que han sido demasiados los enfrentamientos que ha tenido en mi contra usando las redes sociales -señaló.

Explicó que la bloqueó de Facebook, porque su compañera de partido se la pasaba agrediéndola, y para qué iba a tener entre sus contactos a una persona así. Aunque señaló que eso le va a servir para presentar una denuncia formal.

-Las redes sociales no legislan ni ejecutan acción legal en contra de una persona que tú denuncies, si ella piensa que es así, que presente su denuncia y que me investigues a ver si es verdad – puntualizó.

La maestra Maggy reiteró que sí presentará una denuncia formal en contra de Bertha Pérez Herrera, y si no se había enterado del asunto, pero actuará en el marco de la ley, para que investiguen y si tiene culpa que le apliquen la ley y si se trata de una difamación que también la apliquen.

-Ya basta de estar solapando y apapachando a los que pertenecemos a un mismo grupo político. No se vale -acotó.

Al preguntarle por la fijación de la aspirante a diputada local con ella, explicó que data de hace muchos años, cuando en el proceso de transición de Convergencia de Comité Ejecutivo a Comité Directivo, el papá de Bertha Pérez ocupó el primero y finalmente ella quedó como dirigente estatal del partido.

-Cuando viene la elección formal y pasa a ser Javier Peña el presidente de la misma, y luego viene la elección de la dirigencia estatal de Convergencia entonces quedo yo y ella nunca lo superó, pensó que yo, Layda y el profesor Aníbal “comploteamos” y sacamos a su papá -señaló.

Destacó que los medios de comunicación la conocen y no tiene motivos para actuar de la forma en que la acusa Bertha Pérez, ya que, “ni busco puestos ni busco chamba. Todo en la vida se me ha dado porque Dios así ha querido y porque uno cosecha lo que siembra. Si toda la vida has trabajado y dejas huella, por supuesto que voy a continuar”.

Aunque ella me está atacando no quisiera hablar mal de ella, me quedo con lo mejor, con la Bertita que conocía en su momento y bueno, ya que la ley y la justicia hagan lo que tengan que hacer.

Por mi parte de verdad, ojalá que alguien le pueda decir que no está en su sano juicio y que necesita atención pronto”, concluyó.

