Denuncia de Morena contra AMC, política y con oscuro interés

La denuncia del partido Morena ante la PGR, tiene más carga política que penal, con oscuros intereses, consideró el secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Luis García Hernández, quien agregó que en redes sociales se han creado muchas cuentas falsas para generar reacciones negativas en contra de políticos y funcionarios campechanos, incluido el gobernador del Estado.

Manifestó que sin titubear el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Campeche, apoyaría las denuncias penales de actores de Morena y sus acusaciones encontrar del mandatario estatal campechanos, si no supiéramos la confabulación de Layda Sansores con el ex gobernador Fernando Ortega Bernés, uno de los ex gobernadores más corruptos de la historia contemporánea del estado.

-La alianza inconfesable entre Layda Sansores Sanromán, Renato Sales Heredia y Fernando Ortega Bernés, tiene tan claras manifestaciones que ya desde ahora gente ligada a Layda Sansores y Renato Sales, manejan el nombre de Ramón Gabriel Ochoa Peña, para la candidatura de la presidencia municipal del municipio del Carmen por este partido político.