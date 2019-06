DENUNCIA DE GLADYS ZAVALA EN MORENA, NO ES LABORAL

No hay despido injustificado en el caso que denuncia Gladys Zavala Salazar en contra del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Stpscam), Jorge Radamés Romero Bock, tras señalar que les presentaron recibos de honorarios.

-No es un tema laboral sino civil, porque al no ser empleados de ese partido no se constituye un delito laboral. Es un tema de naturaleza civil, porque no les han pagado recibos de honorarios por parte de ese partido -subrayó.

En entrevista, recalcó que la Procuraduría Laboral no tiene nada que ver en el tema, porque la demanda es de otra índole.

-Tendrán que demandar ante un Juez Civil y él resolverá quién tiene la razón o no –acotó.

Puntualizó que en la reconciliación se intentó resolver este tema, pero al presentar ellos un contrato de prestación de servicios profesionales automáticamente la Procuraduría Laboral no puede intervenir, porque no le compete.

Romero Bock señaló que será ante la instancia antes señalada que la demandante podría entablar dicho juicio, y será el Juez de lo Civil quien determine si pagaron en tiempo o no lo hicieron.

-En el tema laboral no hay nada -reiteró.