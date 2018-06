Denuncian a titular de la Canaco por despojo

Indignación entre los comerciantes del mercado Alonso Felipe de Andrade (AFA) provocó la acción de la actual presidenta de la a Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Carmen (Canaco Servytur), Juana de Jesús Montero Alvarado, quien con artimaña y haciéndose pasar por buena samaritana se aprovechó de Julián López Hernández, un adulto de la tercera edad, a quien lo despojó de su local.

De acuerdo a las declaraciones del afectado, dijo que la funcionaria basándose en su avanzada edad le aseguró que harían un negocio en el puesto donde tiene la concesión del local, afirmando que le darían un “apoyo” mensual para alimentos, “sin embargó, abusó de mi condición ya que nunca pensé que actuara con dolo y mentiras para quedarse con mi local, el cual será la herencia para mis hijos”, subrayo.

Por lo que ahora duerme entre unas sillas de plásticos debido a que fue despojado de su local comercial, bajo artimañas tanto de Juana Montero y Roberto Ferrare, quienes ahora se dicen ser los dueños del negocio.

Además explicó, que ambas “fichitas” han emprendido una campaña de desprestigio en su contra, tratando de justificar el acto de abuso de confianza, engaño y estafa que hicieron en su contra. “Estoy solicitando la intervención de las autoridades porque yo no he recibido ningún peso, estas personas de mal corazón, se están aprovechando de mi condición para adueñarse de mi negocio, el cual no se puede vender ni mucho menos traspasar porque está concesionado”, señaló.

Molestos los locatarios del mercado han señalado que se unirán para sacar a esta mujer, que se cree intocable porque sentirse protegida por el actual gobierno municipal de Pablo Gutiérrez Lazarus, pero los comerciantes no dejaran se comentan mas injusticias dentro del centro de abasto.