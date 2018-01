Denuncian depredación del pulpo

Los dirigentes pesqueros de Lerma, Pedro Chi Pech y del Camino Real, José Virgilio Pérez Chan, denunciaron qué hay ribereños de otros municipios que se encuentran depredando especies en veda como el pulpo maya, y acusaron qué hay una posible corrupción de las autoridades encargadas de la vigilancia en el litoral campechano, que afecta severamente al sector en general, por lo que exigieron la salida de uno de los inspectores de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) de nombre Gerardo, debido a que no atiende las solicitudes de los hombres de mar.

Según los líderes y varios pescadores presentes en el muelle, manifestaron que las veces que estos han salido a la captura de especies de escama, desde que inició la veda del pulpo maya, se han percatado de la presencia de ribereños dedicados a la depredación de las hembras del octópodo, mismas que en estos momentos están cargadas y no habrá reproducción de la especie, por la que afectará severamente la próxima temporada de captura.

Asimismo informaron que estas embarcaciones que se han avistado en la Bahía de la capital del Estado y algunas zonas de los municipios de Tenabo, Hecelchakán y Champotón, traen consigo al menos a 10 pescadores por lancha, es decir, son buzos los que se han estado dedicando a la pesca ilegal a pesar del mal tiempo.

Chi Pech y Pérez Chan dijeron que son pescadores del municipio de Champotón precisando de Seybaplaya y Villamadero, los que se encuentran trasladándose vía marítima a Campeche, apoyados por permisionarios que se dedican a la depredación, pues hay compradores como Abraham Cervera Ganzo quien es propietario de uno de los restaurantes más conocidos de comida regional de la Ciudad Capital, de personajes que sólo conocen por apodos como el “Español” y de muchos otros vecinos del Estado de Yucatán, que pagan muy bien a los buzos por seguir violando la ley.

Ante esto, ambos líderes manifestaron que la Secretaría de Pesca y Acuacultura, así como la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura en coordinación con la Capitanía de Puertos y la Secretaría de Marina, se han tardado demasiado al no implementar los operativos necesarios y a su vez, de no buscar la modificación de la ley para que los castigos sean severos, pues ya se intentó dialogar con todo el sector y no funcionó, a muchos de los depredadores se les ha incentivado para dejar de actuar contra la ley y tampoco.