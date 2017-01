Denuncian falta de mantenimiento al estadio “Nelson Barrera R.”

now playing

Un riesgo representa el estadio deportivo Nelson Barrera Romellón, debido que desde hace más de 24 años este inmueble no ha recibido un manteamiento integral en sus instalaciones, por lo que sufre un deterioro importante que deja en evidencia la falta de compromiso de parte del gobierno municipal que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus.

Desde la administración de José Jaber Rafful en el periodo 1992 – 1994, según la placa que se mantiene en la cancha deportiva de béisbol, fue la última vez en que un alcalde realizó una inversión para el mantenimiento general del estadio, que ahora presenta un daño considerable en su estructura, techado y parte de la barda perimetral.

En días pasados, la regidora de la Comisión de Deportes, Celeste Salvaño López aseguró que desconoce el por qué no se ha tomado alguna iniciativa para que se de mantenimiento al estadio Nelson Barrera Romellón, he incluso evidencio que la titular del Instituto del Deporte y la Juventud de Carmen, Mayra Huerta, no les ha dado una explicación de los solicitado por escrito, por lo que será llamada para que asista a la próxima sesión de Cabildo.

Pese a que en el campo deportivo se encuentra personal de servicio público realizando la poda del césped y la limpieza de los alrededores del abandonado estadio, este requiere de una fuerte inversión para su restauración.

La estructura en la parte de las gradas, ha colapsado y el techo de lámina esta oxidado, lo que provoca este se esté cayendo a pedazos, sumado a que no cuentan con puertas en los camerinos y la entrada principal este enmontada y totalmente olvidada.

La falta de mantenimiento y de intereses por el rescate del inmueble, que es uno de los principales símbolos de la historia del béisbol se encuentra a punto de colapsar, ya que para las autoridades de actual administración municipal no ha sido prioridad el invertir en sus restauración total.