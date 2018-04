Desacata Lazarus al IEEC; que hará campaña, pero seguirá en el cargo

Acción Nacional presentó a sus aspirantes a elecciones populares rumbo a los comicios del próximo 1 de julio.

El presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Sebastián Calderón Centeno, presentó ayer por la de manera oficial a los candidatos para contender a un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2018.

En esta contienda electoral, el actual alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus de nueva cuenta repite como candidato para la Presidencia Municipal; en la que su planilla quedó integrada de la siguiente manera: Primer Regidor, Aurora Ceh Reina; Segundo Regidor, Pedro Sánchez Villanueva; Tercer Regidor, Máyela Martínez Arroyo; Cuarto Regidor, Julio Luna; Quinto Regidor, Edith Chi Domínguez; Sexto Regidor: Adolfo Armenta Silva (MOCI); Séptimo Regidor, Mireya López Peña; Síndico Jurídico, Janini Casanova García.

Para la zona de comunidades, en la Junta Municipal de Mamantel, Raúl Arregoita Cortés; Junta Municipal de Sabancuy, Teresa Lara; y Junta Municipal de Atasta, Yolanda Balcazar. En las diputaciones locales, se encuentran Distrito VIII, Rocío Matesanz Santamaría; Distrito IX, Nora Ayala; Distrito X, Jorge Nordhausen Carrizales; Distrito XI, Eric Enrique Acal Zavala; Distrito XII, Humberto Rejón; Distrito XX, Tania Moreno (MOCI).

Informó que para las 14 plurinominales, en las primeras ocho posiciones colocaron a tres carmelitas entre ellos, María Dolores Oviedo, Jorge Nordhausen y Puerto Vera.

Tras presentar a los candidatos del PAN, Calderón Centeno reprobó la decisión del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) ante la decisión de que si Gutiérrez Lazarus o algún otro candidato quiere reelegirse solo puede hacer campaña los fines de semana.

“En lo personal considero que el Instituto Electoral del Estado de Campeche se fue más allá de sus atribuciones, porque está en contra de la Ley Federal del Trabajo”

Edil se niega a renunciar a su cargo

Por su parte, Pablo Gutiérrez Lazarus insiste en que no renunciará al cargo y que la ley lo respalda, por lo que se ha pegara a su derecho. “El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) no es una autoridad que genere una sentencia, ellos se tienen que apegar a lo que está establecido y, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) es el encargado de definir que si se puede y que no se puede hacer previo a la presentación de alguna inconsistencia que alguno detecte, hay muchos compañeros alcaldes en otros municipios del país que van a continuar en sus funciones y van a hacer campaña, aquí la ley no se modificó a tiempo”.

Manifestó que hará proselitismo político los fines de semana por qué aseguró que tiene la plena confianza que le gente lo respaldará, demostrando una vez su apoyo como en el proceso anterior.

Por lo que indicó que se apegará a la ley y no se aprovechará de los recursos públicos de la Comuna para hacer su proselitismo político, por lo que reto a las autoridades del IEEC, quienes han hecho el exhorto de que tendría que renunciar a su cargo junto con el presidente municipal de Candelaria, Salvador Farías, quienes pretenden buscar la reelección.