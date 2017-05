Desafíos nacionales no se solucionan con saltos al vacío, señala Gobernador

Los desafíos nacionales del presente no se resuelven con saltos al vacío ni se curan con medicamentos caducos como el proteccionismo, el populismo o el pretendido nacionalismo que representa estatismo y pretende revivir el rostro del pasado, indicó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas durante la ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa al académico y político Juan Ramón de la Fuente.

-Aun cuando el país tiene importantes trechos democráticos por caminar, el regreso a fórmulas trasnochadas y rebasadas sería como retornar al México de la prehistoria democrática que prevaleció en el país. La alternativa no es cancelar la democracia liberal y abrirle la puerta al populismo, sino la alternativa es encontrar nuevos paradigmas colocando en el centro de los modelos democráticos al ciudadano, a la sociedad -remarcó.

Tras dar lectura a parte de la trayectoria del galardonado, en el Teatro “Ricardo Hernández Cárdenas” del Benemérito Colegio, el mandatario campechano resaltó que De la Fuente Ramírez es un hombre que ama profundamente a su país y que con su trayectoria enaltece los valores cívicos de la patria, pues es un servidor público de convicción, un académico de excelencia y un ser humano de conciencia.

Expuso que su gobierno tiene claro que educación que no se somete a evaluación cae en devaluación, por ello en su gobierno se ha fortalecido el mecanismo de valoración que le permitió meses atrás, lograr ser el primer estado del país en levantar bandera blanca en el Servicio Profesional Docente.

Mencionó que también se impulsa la mayor inversión de la historia en la entidad para modernizar todas las escuelas en el estado, plan que permitirá al finalizar este 2017 que el 62 por ciento de los planteles estén rehabilitados, modernizados o reconstruidos.

-Más escuelas y mejor educación es la gran fórmula que sienta las bases para el despegue económico de los estados, por eso creemos que es la gran llave maestra que abre las puertas al crecimiento y al desarrollo, que genera mayores oportunidades y ofrece mejores horizontes a los jóvenes -comentó.

Por su parte, el galardonado subrayó que educar es forjar seres humanos libres, autónomos, sensibles, críticos y creativos, comprometidos con la comunidad a la que pertenecen, aptos para el ejercicio responsable de la democracia, así como para enriquecer y renovar la tradición cultural.

Agregó que la política debe centrar su mirada y recursos en la educación, pues juntamente con la cultura constituyen las grandes alternativas que la sociedad tiene para transformar la realidad.

Igualmente reconoció como un enorme acierto que el gobierno de Moreno Cárdenas esté fortaleciendo su estructura educativa y la enseñanza superior, pues es el mejor legado que se le puede dejar a las nuevas generaciones.

Comentó que en su momento no se supo entender que no tendría mucho sentido para el sistema económico mundial generar crecimiento si no había una mayor distribución de la riqueza. “Ello derivó en el debilitamiento de las democracias y en consecuencia se generó una ola de movimientos populistas que son muy peligrosos”, citó.

Durante la ceremonia, donde de la Fuente Ramírez recibió medalla y diploma, se presentó un video en el que se hizo constar parte de su amplia trayectoria como el haber sido secretario de Salud, rector de la UNAM y dirigir la junta directiva del programa de la ONU contra el Sida en París, la Asociación Internacional de Universidades en la Unesco y el Consejo de la Universidad de Naciones Unidas en Tokio.

Cabe destacar que el Consejo Superior del IC, otorgó el grado de Doctor Honoris Causa a Juan Ramón de la Fuente Ramírez por sus méritos y significativa contribución a la difusión de la ciencia y la cultura, así como por su intensa promoción del humanismo, del pensamiento constructivo y del debate enriquecedor de la sociedad.

Asistieron, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, Ramón Méndez Lanz; el titular del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Felipe Ortega Rubio; el presidente municipal de Campeche, Edgar Hernández Hernández; la presidenta del Sistema DIF estatal, Christelle Catañón de Moreno; la señora Mónica Raya, y la secretaria general del Consejo Superior del IC, Ariadna Villarino Cervera.