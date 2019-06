Confirma TEEC desaparición del Partido Encuentro Social

Declara infundados los agravios del último dirigente del PES, Rogelio Quijano, al no alcanzar el 3 por ciento de la votación en las elecciones del 2018

El Tribunal Electoral del Estado (TEEC) confirmó la desaparición del Partido Encuentro Social (PES) en Campeche, quien tras el fracaso electoral del 2018, solicitó al Instituto Electoral del Estado (IEEC) su destitución como partido político local.

En sesión del pleno, los magistrados emitieron la resolución del expediente TEEC/RAP/8/2019, donde Rogelio Quijano García, último dirigente estatal del PES, se inconformó por la negativa del OPLE para otorgarle personalidad jurídica en el ámbito local.

Se propuso declarar infundados los agravios del actor, toda vez que el Consejo General del IEEC correctamente resolvió que el partido actor no alcanzó al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior.

Los magistrados realizaron un análisis exhaustivo de la resolución impugnada, observando que la autoridad responsable utilizó diversas herramientas jurídicas para resolver y maximizó los principios que beneficiaran al partido, pero éste no cumplió con el requisito específico de votación.

En este sentido, declararon “que la resolución está apegada a los principios constitucionales establecidos, en armonía con los derechos plasmados en la Ley fundamental y en los tratados internacionales en materia de los derechos político electorales y de libre asociación”.

También, explica que mientras el IEEC basó su decisión en los resultados de la elección 2017-2018 como lo marca la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el PES pidió tomar en cuenta los números del proceso 2014-2015, allí estuvo cerca del tres por ciento de la votación.

El magistrado Víctor Manuel Rivero Álvarez, quien resolvió el caso, consideró que el PES se equivoca al exigir que los resultados de cualquier elección sirvan para fundamentar un registro como partido político local.

Mencionó que la Ley es clara y pide tomar en cuenta los resultados del proceso electoral inmediato anterior al de la impugnación.

Respecto a la libre asociación, que también mencionó el ex líder del PES, el Tribunal consideró que no le asiste la razón, ya que contrariamente a lo que sustenta, el derecho de asociación tratándose de partidos políticos no es absoluto.