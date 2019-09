No desaparece la ON, solo cambia de nombre: JCHM

Al confirmar que no desaparece la Olimpiada Nacional, sino que sólo cambia de nombre a Juegos Nacional de la Conade, el director general del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Montero; añadió que se priorizarán deportes que están en la lista de Juegos Panamericanos y Olímpicos.

El rector del deporte campechano tocó el tema para precisar sobre lo que se ha publicado en torno a la Olimpiada Nacional y explicó que el nombre de Juegos Deportivos de la Conade surge a raíz de que el área de Alto Rendimiento de la Conade pidió a todas las regiones que conforman el SINADE, que cada una hiciera una propuesta para modificar la Olimpiada Nacional en pos también de reducir gastos y que pudiera dar resultados para los atletas a nivel nacional e internacional.

También reveló que la Conade pagaba un derecho de marca al Comité Olímpico Internacional por utilizar la palabra “Olimpiada” y de ahí también que derive el cambio de nombre, “para ahorrar ese dinero y priorizando deportes que se convocan en Juegos Panamericanos como Olímpicos, hay deportes que están saliendo deportes de los Juegos Nacionales de la CONADE u Olimpiada Nacional y que se quedarían en sus eventos nacionales de cada federación”, observó.

Abundó que son diez deportes o disciplinas que no estarían en el programa de los Juegos Nacionales, “porque son deportes que tienen muchos eventos al año como federación, entonces siempre con el enfoque de ahorrar tanto para los Estados como para la Conade, es que algunos de estos eventos de carácter nacional son lo que contarían sus medallas para lo que son los Juegos Nacionales u Olimpiada Nacional, para no confundir”.

Reconoció también como el directivo de más alto rango del deporte en Campeche que la Olimpiada es un evento que se ha convertido en muy caro “y con la reingeniería se busca dar prioridad a los deportes que nos den medallas a nivel internacional como país y también como decía abaratar un poco los costos de este evento, es por eso que las medallas contarían de algunos eventos federados”.

Señaló que Campeche propuso en el seno de las reuniones hacer a un lado algunos deportes que no son prioridad para el país o que no tenemos infraestructura en el país, como patinaje sobre hielo, ¿cuántas pistas hay de hielo? y las que hay están en plazas comerciales, es muy caro practicar el deporte, además de que condiciones del país no tenemos nieve, salvo en algunos lugares y muy poco tiempo”.

Se propuso hacer a un lado a esos deportes y dar prioridad a los que sí están aprobados con resultados a nivel internacional como la caminata, taekwondo, clavados, tiro con arco, luchas asociación, levantamiento de pesas, atletismo y hacer a un lado deportes como el rugby, que no se practica en muchos estados y darle prioridad a deportes que son masivos en el país y que si dan resultados, añadió.

También pidieron que no fuera una sola sede sino que haya tres sedes, “por ejemplo algunos deportes en el norte, otros en el centro y otros en el sur, para que a todos nos cueste igual, si se hace el evento en Tijuana a nosotros nos sale carísimo y si se hace en Campeche o en Yucatán, a ellos les sale igual”.

Subrayó que con esta propuesta en Campeche no desaparece o se dejará de impulsar algún deporte, “seguimos apoyando todos los deportes, incluyendo los priorizados, al contrario estamos buscando más opciones para aumentar la baraja deportiva para ofrecer a nuestros niños y jóvenes”, finalizó.