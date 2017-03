Desaparecer el rol de género es tarea de todos: Mena Flores

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Los derechos de la mujer son violados por la discriminación, no tiene igualdad de derechos ni respeto a su dignidad humana y esto ha dificultado su participación en la vida política, social, económica y cultural, señaló William Mena Flores, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Este 8 de marzo se cumplirán 42 años en que las Naciones Unidas celebrara por primera vez el Día Internacional de la Mujer, día en que vamos a conmemorar las luchas sociales de las mujeres alrededor del mundo. Algunas voces dirán que no hay nada que celebrar porque aún existen mujeres a las que no se les respeta el pleno de sus derechos, para esto la lucha sigue, no podemos quitar el mérito a todo lo que se ha avanzado, como los espacios en la política, en lo económico y social.

Mena Flores manifestó que desaparecer el rol de género que nos estigmatiza desde la cuna, es tarea de todos, necesitamos como sociedad crear un ambiente en el cual las mujeres se sientan seguras de sí mismas y no ser juzgadas ni discriminadas; toda mujer tiene el derecho a ejercer su sexualidad, prepararse académicamente y desempeñarse laboralmente en condiciones de igualdad.

En el PRD tenemos dos mujeres muy valiosas, quienes dirigen este instituto político a nivel nacional y ellas son nuestra presidenta Alejandra Barrales Magdaleno y Beatriz Mónica Morga, secretaria general del partido.

En pleno año 2017, aún hay mujeres a las que no se les permite estudiar o trabajar en cosa que no sean labores domésticas, entre otros muchos derechos que les son negados. Lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de participación en los ámbitos público y privado, sin discriminación de género es la base de esta lucha.