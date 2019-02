Descartan a Eliseo en Morena

Nuestro candidato o candidata a gobernador será militante de Morena porque así lo mandata nuestra militancia y creo que los morenos no verían con buenos ojos que estemos apuntalado candidaturas de quienes hoy son adversarios críticos del gobierno de Andrés Manuel

Descarta el diputado federal por Morena, Carlos Martínez Ake, que Eliseo Fernández Montúfar pueda ser el candidato de dicho partido a la gubernatura del Estado en el 2021.

Ante las declaraciones hechas por la dirigente estatal de Morena, Patricia León López de que podría existir la posibilidad de que el actual alcalde de Campeche encabezara la candidatura a la gubernatura en el 2021 por Morena, el diputado federal Carlos Martínez Aké aseguró que esto solo contravendría a los estatutos del partido, además que la militancia no lo permitiría.

-Yo lo que te puedo decir y lo digo con toda firmeza y con seguridad, porque creemos que en eso coincidimos la gran mayoría de quienes militamos en Morena, es que en su momento cuando se tenga que determinar candidatos a los diferentes cargos de elección popular en el 2021, seguramente serán militantes de Morena y nuestro candidato o candidata a gobernador será militante de Morena porque así lo mandata nuestra militancia y creo que los morenos no verían con buenos ojos que estemos apuntalado candidaturas de quienes hoy son adversarios críticos del gobierno de Andrés Manuel además de que no son críticos que pretendan abonar a la construcción de un mejor país sino simplemente se trata de entorpecer las labores de gobierno. Entonces no veo ninguna posibilidad en ese sentido lo digo con honestidad, el candidato de Morena al Gobierno del Estado va ser morenista”, dijo.

Por otro lado dio a conocer que la visita este fin de semana del presidente Andrés Manuel López Obrador será para hacer anuncios importantes de programas “Sembrando Vida” y programa de “Créditos a la Palabra Ganadero”, tal y como fue en la pasada visita a Carmen.

-El presidente está trayendo buenas noticias para el Estado, conforme y acorde a las expectativas que los campechanos habían depositado en Andrés Manuel y creo que se responde de esa manera a estas expectativas y se dan resultados para el pueblo de Campeche -manifestó.