Desconoce Zapata Bello la Constitución Mexicana: Ramos

Usar la fuerza pública para mandar agredir, golpear, amenazar de muerte y coartar la libertad de expresión a periodistas campechanos, por parte del gobernador yucateco, Rolando Zapata Bello, es totalmente reproblable, manifestó el ex candidato a la presidencia municipal de Campeche por Movimiento Ciudadano, Manuel Ramos Herrera.

-Todos los periodistas de nuestro país, tenemos el derecho a la libertad de expresión, tal como no lo marca nuestra Carta Magna, pero pareciera que a este mandatario yucateco, no conoce la Constitución Política, y no tolera el señalamiento de su mal gobierno.

Esta agresión y atropello de que fueron objeto estos comunicadores campechanos, por órdenes de Rolando Zapata, es reprochable “y yo personalmente ya tengo conocimiento sobre los hechos y las notas periodísticas publicadas que causaron la molestia del mandatario yucateco, que lo único que señalan es lo mal que está siendo gobernado el estado de Yucatán por parte de Zapata Bello”.

-Y leyendo esas notas, no encontré ninguna razón objetiva para que este mandatario se haya tomado la atribución de coartar la libertad de expresión a este grupo de comunicadores campechanos.

Ramos Herrera expresó que “los servidores públicos saben de antemano que son figuras públicas y están expuestos a las críticas a través de los medios de comunicación, como es el caso Rolando Zapata, quien pareciera que tiene la piel muy sensible”.